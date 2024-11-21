https://ria.ru/20241121/slutskiy-1984922277.html

Слуцкий оценил расследование СМИ о планах напасть на Белоруссию

Слуцкий оценил расследование СМИ о планах напасть на Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2024

Слуцкий оценил расследование СМИ о планах напасть на Белоруссию

Западники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, но подобные планы захлебнутся, Москве и Минску есть чем... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T00:37

2024-11-21T00:37

2024-11-21T00:47

леонид слуцкий (политик)

белоруссия

россия

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Западники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, но подобные планы захлебнутся, Москве и Минску есть чем ответить, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя расследование белорусских журналистов.ГосТВ Белоруссии сообщило ранее о плане оппозиции и Запада напасть на 4 территории на юго-западе страны. Привлекать собирались вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины. Отмечается, что по плану на Белоруссию сначала должны напасть банды националистов, затем будут привлечены наемники и силы НАТО. Готовить боевиков для нападения помогают польские спецслужбы. Согласно показанному в среду в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли"."Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт. Цель все та же - госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить", - сказал он РИА Новости.Слуцкий напомнил, что обновленная ядерная доктрина РФ прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие. "Не советовал бы коллективному Западу играть с огнем", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20241120/kgb-1984916449.html

https://ria.ru/20241105/berbok-1982052662.html

белоруссия

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леонид слуцкий (политик), белоруссия, россия, в мире