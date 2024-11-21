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Слуцкий оценил расследование СМИ о планах напасть на Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2024
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00:37 21.11.2024 (обновлено: 00:47 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/slutskiy-1984922277.html
Слуцкий оценил расследование СМИ о планах напасть на Белоруссию
Слуцкий оценил расследование СМИ о планах напасть на Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2024
Слуцкий оценил расследование СМИ о планах напасть на Белоруссию
Западники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, но подобные планы захлебнутся, Москве и Минску есть чем... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T00:37
2024-11-21T00:47
леонид слуцкий (политик)
белоруссия
россия
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Западники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, но подобные планы захлебнутся, Москве и Минску есть чем ответить, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя расследование белорусских журналистов.ГосТВ Белоруссии сообщило ранее о плане оппозиции и Запада напасть на 4 территории на юго-западе страны. Привлекать собирались вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины. Отмечается, что по плану на Белоруссию сначала должны напасть банды националистов, затем будут привлечены наемники и силы НАТО. Готовить боевиков для нападения помогают польские спецслужбы. Согласно показанному в среду в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли"."Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт. Цель все та же - госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить", - сказал он РИА Новости.Слуцкий напомнил, что обновленная ядерная доктрина РФ прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие. "Не советовал бы коллективному Западу играть с огнем", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20241120/kgb-1984916449.html
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леонид слуцкий (политик), белоруссия, россия, в мире
Леонид Слуцкий (политик), Белоруссия, Россия, В мире
Слуцкий оценил расследование СМИ о планах напасть на Белоруссию

Слуцкий: Запад пытается открыть второй фронт в Белоруссии

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Западники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, но подобные планы захлебнутся, Москве и Минску есть чем ответить, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя расследование белорусских журналистов.
ГосТВ Белоруссии сообщило ранее о плане оппозиции и Запада напасть на 4 территории на юго-западе страны. Привлекать собирались вооруженные группы из Польши, Литвы и Украины. Отмечается, что по плану на Белоруссию сначала должны напасть банды националистов, затем будут привлечены наемники и силы НАТО. Готовить боевиков для нападения помогают польские спецслужбы. Согласно показанному в среду в эфире телеканала сюжету, "официальная Варшава и сейчас видит Беларусь как свои земли".
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"Расследование белорусских журналистов говорит о том, что западники пытаются открыть в Белоруссии второй фронт. Цель все та же - госпереворот и дальше создание нового антироссийского плацдарма. Но все подобные планы захлебнутся, уверен. И Москве, и Минску есть чем ответить", - сказал он РИА Новости.
Слуцкий напомнил, что обновленная ядерная доктрина РФ прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие. "Не советовал бы коллективному Западу играть с огнем", - добавил парламентарий.
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Леонид Слуцкий (политик)БелоруссияРоссияВ мире
 
 
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