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В Туле начали проверку после сообщения об избиении ребенка в детсаду - РИА Новости, 21.11.2024
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11:49 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/sk-1984970215.html
В Туле начали проверку после сообщения об избиении ребенка в детсаду
В Туле начали проверку после сообщения об избиении ребенка в детсаду - РИА Новости, 21.11.2024
В Туле начали проверку после сообщения об избиении ребенка в детсаду
Следователи проводят процессуальную проверку по сообщению об избиении ребенка воспитателем детского сада на улице Седова в Туле, заявила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:49
2024-11-21T11:49
происшествия
тула
россия
тульская область
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ТУЛА, 21 ноя – РИА Новости. Следователи проводят процессуальную проверку по сообщению об избиении ребенка воспитателем детского сада на улице Седова в Туле, заявила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале. Ранее в одном из местных Telegram-каналов появилось сообщение, что в ЦО №32 ребенку нанесли побои, от которых он получил сотрясение мозга и психологическую травму. К сообщению были приложены фотографии с синяками на голове ребенка и заключения врача, к которому обратилась мама. "По предварительным данным, 13 ноября... в детском саду, расположенном на улице Седова в городе Туле, воспитательница ударила полуторагодовалого ребенка по голове. В настоящее время следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы прокуратуры Тульской области, ведомство организовало проверку. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, опрошены работники образовательной организации, родители. В случае, если по результатам проверки в деятельности образовательной организации, законных представителей или других лиц будут установлены нарушения, либо противоправные действия в отношении детей, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили журналистами в пресс-службе прокуратуры региона.
https://ria.ru/20241115/burjatija-1983899816.html
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происшествия, тула, россия, тульская область
Происшествия, Тула, Россия, Тульская область
В Туле начали проверку после сообщения об избиении ребенка в детсаду

СК начал проверку после сообщения об избиении ребенка в тульском детсаду

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ТУЛА, 21 ноя – РИА Новости. Следователи проводят процессуальную проверку по сообщению об избиении ребенка воспитателем детского сада на улице Седова в Туле, заявила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
Ранее в одном из местных Telegram-каналов появилось сообщение, что в ЦО №32 ребенку нанесли побои, от которых он получил сотрясение мозга и психологическую травму. К сообщению были приложены фотографии с синяками на голове ребенка и заключения врача, к которому обратилась мама.
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В Улан-Удэ воспитатель разбила ребенку нос
15 ноября, 10:38
"По предварительным данным, 13 ноября... в детском саду, расположенном на улице Седова в городе Туле, воспитательница ударила полуторагодовалого ребенка по голове. В настоящее время следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.
По данным пресс-службы прокуратуры Тульской области, ведомство организовало проверку.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, опрошены работники образовательной организации, родители. В случае, если по результатам проверки в деятельности образовательной организации, законных представителей или других лиц будут установлены нарушения, либо противоправные действия в отношении детей, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили журналистами в пресс-службе прокуратуры региона.
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