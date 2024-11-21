https://ria.ru/20241121/sk-1984970215.html

В Туле начали проверку после сообщения об избиении ребенка в детсаду

В Туле начали проверку после сообщения об избиении ребенка в детсаду - РИА Новости, 21.11.2024

В Туле начали проверку после сообщения об избиении ребенка в детсаду

Следователи проводят процессуальную проверку по сообщению об избиении ребенка воспитателем детского сада на улице Седова в Туле, заявила пресс-служба СУСК... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:49

2024-11-21T11:49

2024-11-21T11:49

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тула

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ТУЛА, 21 ноя – РИА Новости. Следователи проводят процессуальную проверку по сообщению об избиении ребенка воспитателем детского сада на улице Седова в Туле, заявила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале. Ранее в одном из местных Telegram-каналов появилось сообщение, что в ЦО №32 ребенку нанесли побои, от которых он получил сотрясение мозга и психологическую травму. К сообщению были приложены фотографии с синяками на голове ребенка и заключения врача, к которому обратилась мама. "По предварительным данным, 13 ноября... в детском саду, расположенном на улице Седова в городе Туле, воспитательница ударила полуторагодовалого ребенка по голове. В настоящее время следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства. По данным пресс-службы прокуратуры Тульской области, ведомство организовало проверку. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, опрошены работники образовательной организации, родители. В случае, если по результатам проверки в деятельности образовательной организации, законных представителей или других лиц будут установлены нарушения, либо противоправные действия в отношении детей, будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - сообщили журналистами в пресс-службе прокуратуры региона.

https://ria.ru/20241115/burjatija-1983899816.html

https://ria.ru/20241119/skoraya-1984570658.html

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происшествия, тула, россия, тульская область