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Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам - РИА Новости, 22.11.2024
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22:13 21.11.2024 (обновлено: 00:38 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/simonyan-1985094345.html
Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам
Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам - РИА Новости, 22.11.2024
Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя обращение президента России Владимира Путина, отметила, что нужно подождать,... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T22:13
2024-11-22T00:38
россия
днепропетровск
маргарита симоньян
владимир путин
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя обращение президента России Владимира Путина, отметила, что нужно подождать, "кто первый даст заднюю", однако на деле такой вопрос не возникает. Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске. "Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Она также опубликовала одно из заявлений Путина - о том, что РФ считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против России. "А дальше - кто первый даст заднюю. И если вы хоть раз видели начальника, то такого вопроса не возникает", - добавила Симоньян.
https://ria.ru/20241121/simonyan-1984922696.html
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Россия, Днепропетровск, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам

Симоньян: после обращения Путина нужно подождать, кто первый даст заднюю

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя обращение президента России Владимира Путина, отметила, что нужно подождать, "кто первый даст заднюю", однако на деле такой вопрос не возникает.
Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.
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"Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
Она также опубликовала одно из заявлений Путина - о том, что РФ считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против России.
"А дальше - кто первый даст заднюю. И если вы хоть раз видели начальника, то такого вопроса не возникает", - добавила Симоньян.
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РоссияДнепропетровскМаргарита СимоньянВладимир ПутинРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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