https://ria.ru/20241121/simonyan-1985094345.html

Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам

Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам - РИА Новости, 22.11.2024

Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя обращение президента России Владимира Путина, отметила, что нужно подождать,... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T22:13

2024-11-21T22:13

2024-11-22T00:38

россия

днепропетровск

маргарита симоньян

владимир путин

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, комментируя обращение президента России Владимира Путина, отметила, что нужно подождать, "кто первый даст заднюю", однако на деле такой вопрос не возникает. Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске. "Два года меня спрашивают, когда и чем это кончится. Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом", - написала Симоньян в своем Telegram-канале. Она также опубликовала одно из заявлений Путина - о том, что РФ считает себя вправе применять оружие против военных объектов стран, разрешающих использовать свое оружие против России. "А дальше - кто первый даст заднюю. И если вы хоть раз видели начальника, то такого вопроса не возникает", - добавила Симоньян.

https://ria.ru/20241121/simonyan-1984922696.html

https://ria.ru/20241118/simonyan-1984302883.html

россия

днепропетровск

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россия, днепропетровск, маргарита симоньян, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"