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Симоньян высказалась об инциденте с журналисткой на брифинге Лаврова - РИА Новости, 21.11.2024
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00:48 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/simonyan-1984922696.html
Симоньян высказалась об инциденте с журналисткой на брифинге Лаврова
Симоньян высказалась об инциденте с журналисткой на брифинге Лаврова - РИА Новости, 21.11.2024
Симоньян высказалась об инциденте с журналисткой на брифинге Лаврова
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала участие журналистки Sky News в пресс-конференции главы МИД РФ... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T00:48
2024-11-21T00:48
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала участие журналистки Sky News в пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, отметив, что та покраснела, увидев настоящую демократию. Инцидент с журналисткой произошел на пресс-конференции Лаврова по итогам саммита "Большой двадцатки" в Бразилии. "Журналистка Sky News пробралась на брифинг Сергея Лаврова, куда западную прессу больше не приглашают в ответ на санкции против российских СМИ. Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование - коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела", - написала Симоньян в Telegram-канале. "Когда внезапно видишь настоящую демократию - краснеешь", - добавила она.
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984660578.html
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в мире, россия, бразилия, сергей лавров, маргарита симоньян
В мире, Россия, Бразилия, Сергей Лавров, Маргарита Симоньян
Симоньян высказалась об инциденте с журналисткой на брифинге Лаврова

Симоньян: пробравшаяся на брифинг Лаврова журналистка Sky News покраснела

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала участие журналистки Sky News в пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова, отметив, что та покраснела, увидев настоящую демократию.
Инцидент с журналисткой произошел на пресс-конференции Лаврова по итогам саммита "Большой двадцатки" в Бразилии.
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"Журналистка Sky News пробралась на брифинг Сергея Лаврова, куда западную прессу больше не приглашают в ответ на санкции против российских СМИ. Наша гениальная Маша Захарова устроила голосование - коллеги единогласно решили оставить журналистку в зале. Но та почему-то покраснела", - написала Симоньян в Telegram-канале.
"Когда внезапно видишь настоящую демократию - краснеешь", - добавила она.
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