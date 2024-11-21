https://ria.ru/20241121/shestiklassnik-1984998712.html
В Чебоксарах обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам ножом
В Чебоксарах обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам ножом - РИА Новости, 21.11.2024
В Чебоксарах обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам ножом
Шестиклассника, угрожавшего ученикам и педагогам взятым из столовой ножом, обезвредили в школе в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:00
2024-11-21T14:00
2024-11-21T14:00
происшествия
чебоксары
калининский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Шестиклассника, угрожавшего ученикам и педагогам взятым из столовой ножом, обезвредили в школе в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии. Инцидент произошел в школе №63 Калининского района утром в четверг. "Предварительно установлено, что ученик 6 класса забрал из столовой нож, используемый для нарезки хлеба, и передвигался с ним по помещению школы, демонстрируя его окружающим детям и взрослым, высказывая при этом слова угрожающего характера. В течение короткого промежутка времени подросток был обезврежен сотрудником охраны образовательного учреждения", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. Как уточнили агентству в пресс-службе ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно представленной информации, подросток состоит на внутришкольном учете. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка персоналу образовательного учреждения, допустившему возможность беспрепятственного завладения ножом школьником.
https://ria.ru/20241107/sk-1982385967.html
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происшествия, чебоксары, калининский район
Происшествия, Чебоксары, Калининский район
В Чебоксарах обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам ножом
В Чебоксарах обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам и педагогам ножом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Шестиклассника, угрожавшего ученикам и педагогам взятым из столовой ножом, обезвредили в школе в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии.
Инцидент произошел в школе №63 Калининского района
утром в четверг.
"Предварительно установлено, что ученик 6 класса забрал из столовой нож, используемый для нарезки хлеба, и передвигался с ним по помещению школы, демонстрируя его окружающим детям и взрослым, высказывая при этом слова угрожающего характера. В течение короткого промежутка времени подросток был обезврежен сотрудником охраны образовательного учреждения", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
Как уточнили агентству в пресс-службе ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно представленной информации, подросток состоит на внутришкольном учете.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка персоналу образовательного учреждения, допустившему возможность беспрепятственного завладения ножом школьником.