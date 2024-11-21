https://ria.ru/20241121/shestiklassnik-1984998712.html

В Чебоксарах обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам ножом

В Чебоксарах обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам ножом - РИА Новости, 21.11.2024

В Чебоксарах обезвредили шестиклассника, угрожавшего ученикам ножом

Шестиклассника, угрожавшего ученикам и педагогам взятым из столовой ножом, обезвредили в школе в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:00

2024-11-21T14:00

2024-11-21T14:00

происшествия

чебоксары

калининский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Шестиклассника, угрожавшего ученикам и педагогам взятым из столовой ножом, обезвредили в школе в Чебоксарах, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в прокуратуре Чувашии. Инцидент произошел в школе №63 Калининского района утром в четверг. "Предварительно установлено, что ученик 6 класса забрал из столовой нож, используемый для нарезки хлеба, и передвигался с ним по помещению школы, демонстрируя его окружающим детям и взрослым, высказывая при этом слова угрожающего характера. В течение короткого промежутка времени подросток был обезврежен сотрудником охраны образовательного учреждения", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии. Как уточнили агентству в пресс-службе ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно представленной информации, подросток состоит на внутришкольном учете. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка персоналу образовательного учреждения, допустившему возможность беспрепятственного завладения ножом школьником.

https://ria.ru/20241107/sk-1982385967.html

https://ria.ru/20241114/kuban-1983842049.html

чебоксары

калининский район

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происшествия, чебоксары, калининский район