https://ria.ru/20241121/sever-1985086847.html

Путин сообщил о погибших после атаки на командный пункт "Севера"

Путин сообщил о погибших после атаки на командный пункт "Севера" - РИА Новости, 21.11.2024

Путин сообщил о погибших после атаки на командный пункт "Севера"

Президент РФ Владимир Путин сообщил о погибших и пострадавших из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта после атаки на командный пункт... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:57

2024-11-21T20:57

2024-11-21T21:07

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о погибших и пострадавших из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта после атаки на командный пункт группировки "Север"."В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки "Север". В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области", - сказал Путин в своем заявлении по ситуации в зоне СВО.Он также сообщил, что возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS было ликвидировано, жертв и серьёзных разрушений нет.

https://ria.ru/20241121/putin-1985085305.html

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россия, курская область, брянская область, владимир путин