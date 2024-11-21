https://ria.ru/20241121/sever-1985086847.html
Путин сообщил о погибших после атаки на командный пункт "Севера"
Путин сообщил о погибших после атаки на командный пункт "Севера" - РИА Новости, 21.11.2024
Путин сообщил о погибших после атаки на командный пункт "Севера"
Президент РФ Владимир Путин сообщил о погибших и пострадавших из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта после атаки на командный пункт... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:57
2024-11-21T20:57
2024-11-21T21:07
специальная военная операция на украине
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курская область
брянская область
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о погибших и пострадавших из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта после атаки на командный пункт группировки "Север"."В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки "Север". В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области", - сказал Путин в своем заявлении по ситуации в зоне СВО.Он также сообщил, что возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS было ликвидировано, жертв и серьёзных разрушений нет.
https://ria.ru/20241121/putin-1985085305.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин
Путин сообщил о погибших после атаки на командный пункт "Севера"
Путин сообщил о погибших при атаке на командный пункт группировки "Север"