https://ria.ru/20241121/servis-1984971028.html

Упрощающий работу с маркетплейсами сервис обновлен на "Моем экспорте"

Упрощающий работу с маркетплейсами сервис обновлен на "Моем экспорте" - РИА Новости, 21.11.2024

Упрощающий работу с маркетплейсами сервис обновлен на "Моем экспорте"

Российские экспортеры могут значительно упростить процесс обработки заказов благодаря бесплатному сервису "Маркетплейсы. Управление заказами" на государственной РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:52

2024-11-21T11:52

2024-11-21T11:52

экономика

россия

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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ozon

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские экспортеры могут значительно упростить процесс обработки заказов благодаря бесплатному сервису "Маркетплейсы. Управление заказами" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", с его помощью пользователи смогут обрабатывать заказы с шести международных маркетплейсов: AliExpress, Etsy, Ozon, Amazon, eBay и "Яндекс Маркет", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Обновленный сервис облегчит экспортерам взаимодействие с платформами, предоставляя функционал для синхронизации с маркетплейсами и интернет-магазинами, обработки и отправки заказов, подключения поставщиков и просмотра сводной статистики продаж. Теперь российские экспортеры получат мощный инструмент для оптимизации своей работы на международных рынках, что способствует увеличению объемов продаж и расширению присутствия на зарубежных платформах. Важно, что этот инструмент бесплатный и доступен для всех предпринимателей", - говорится в сообщении.Ранее экспортеры уже получили возможность подключать свои аккаунты на площадке Supl.biz к данному сервису. Теперь же он объединяет работу на B2B- и B2C-маркетплейсах в одном личном кабинете, обеспечивая быстрый доступ к другим государственным и бизнес-услугам для внешнеэкономической деятельности на платформе "Мой экспорт".Функционал сервиса включает в себя несколько ключевых возможностей, в том числе подключение поставщиков товаров. Если у экспортера имеется несколько поставщиков товаров, он может подключить их к сервису для мониторинга их продаж.Также при отправлении заказов пользователи могут выбрать службу доставки, например "Почту России", и заполнить информацию о получателе для отправки товара через этот сервис. Информация о трек-кодах будет отправлена покупателю. Однако отмечается, что данная функция не поддерживается на всех площадках. Доступна возможность указания трек-кода для других служб доставки.Кроме того, есть возможность мониторинга и выгрузки сводной статистики продаж. В разделе "Статистика" доступны отчеты по продажам, остаткам и географии продаж, а также возможность получения статистики в самых распространенных валютах за определенный период.На сервисе также доступно обновление складских остатков. Так, доступна информация о остатках по товарам экспортера на всех складах, включая склады партнеров (владельцев аккаунтов). Остатки резервируются при поступлении заказов, а также могут быть обновлены с помощью файла из системы "1С:Предприятие".Также пользователям доступно разграничение доступа для сотрудников компании. Если в компании работает несколько представителей на платформе "Мой экспорт", возможно разграничение доступа к информации в зависимости от роли сотрудника.Сервис окажется полезным для тех, кто работает на зарубежных маркетплейсах через партнера и хочет отслеживать свои продажи в онлайн-режиме. Он также окажется необходимым для предпринимателей, торгующих на нескольких маркетплейсах, предоставляя возможность обрабатывать заказы через единый интерфейс. Кроме того, владельцы бизнеса, делегируя задачи на маркетплейсах своим сотрудникам, смогут использовать этот сервис в качестве оперативной информационной панели, которая позволит им получать актуальные данные о продажах со всех платформ.Чтобы получить доступ к услуге, необходимо авторизоваться на платформе, перейти в раздел "Сервисы", затем "Продвижение на внешние рынки", выбрать "Электронная торговля" и нажать на "Маркетплейсы. Управление заказами". После этого нужно нажать на кнопку "Оформить" и подключить необходимые аккаунты.

https://ria.ru/20241121/sertifikatsiya-1984960125.html

https://ria.ru/20241119/it-kompanii-1984684812.html

https://ria.ru/20241118/kosmetika-1984371726.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), amazon, ozon, aliexpress