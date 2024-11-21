https://ria.ru/20241121/serbija-1985029739.html

Сербия с нетерпением ждет 9 Мая в следующем году, заявил министр Попович

Сербия с нетерпением ждет 9 Мая в следующем году, заявил министр Попович - РИА Новости, 21.11.2024

Сербия с нетерпением ждет 9 Мая в следующем году, заявил министр Попович

Сербия гордится общей с Россией победой над фашисткой Германией, с нетерпением ждет 9 мая в следующем году, когда будет отмечаться 80-летие победы, заявил... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:46

2024-11-21T15:46

2024-11-21T15:46

в мире

сербия

россия

германия

максим решетников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105888/78/1058887831_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9a22426c78eec05586c7b249a994e99e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Сербия гордится общей с Россией победой над фашисткой Германией, с нетерпением ждет 9 мая в следующем году, когда будет отмечаться 80-летие победы, заявил министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Сербии Ненад Попович. "В следующем году мы отмечаем важное событие, важный юбилей, 80 лет победы над фашизмом нацистской Германии. И в наше время, когда в Европе разрушаются памятники, у сербов иное отношение к этому, и мы этим гордимся", - заявил Попович на пресс-конференции. "Сербы и русские вместе защищали Европу, Красная армия и Сербская армия. Безусловно, Красная армия гораздо более многочисленная, внесла наибольший вклад в победу, но и Сербская армия со своей стороны внесла свой вклад, и, насколько могли, мы оттянули немецкие силы на балканский полуостров", - рассказал он. По его словам, в настоящее время очень важно заботиться о культуре памяти. "Мы не разрушаем памятники и гордимся общей нашей победой, общей историей России и Сербии во Второй мировой войне. И мы с большим нетерпением ожидаем 9 мая, когда два наших президента, президент Вучич и президент Путин, вместе будут на Красной площади встречать военнослужащих в разных формах", - подытожил Попович. В Санкт-Петербурге проходит 20-е заседание межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова и министра без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Сербии Ненада Поповича.

https://ria.ru/20241119/serbija-1984606024.html

https://ria.ru/20241019/aushvits-1978903077.html

сербия

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, россия, германия, максим решетников