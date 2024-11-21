https://ria.ru/20241121/serbija-1985029739.html
Сербия с нетерпением ждет 9 Мая в следующем году, заявил министр Попович
Сербия с нетерпением ждет 9 Мая в следующем году, заявил министр Попович - РИА Новости, 21.11.2024
Сербия с нетерпением ждет 9 Мая в следующем году, заявил министр Попович
Сербия гордится общей с Россией победой над фашисткой Германией, с нетерпением ждет 9 мая в следующем году, когда будет отмечаться 80-летие победы, заявил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:46
2024-11-21T15:46
2024-11-21T15:46
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Сербия гордится общей с Россией победой над фашисткой Германией, с нетерпением ждет 9 мая в следующем году, когда будет отмечаться 80-летие победы, заявил министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Сербии Ненад Попович. "В следующем году мы отмечаем важное событие, важный юбилей, 80 лет победы над фашизмом нацистской Германии. И в наше время, когда в Европе разрушаются памятники, у сербов иное отношение к этому, и мы этим гордимся", - заявил Попович на пресс-конференции. "Сербы и русские вместе защищали Европу, Красная армия и Сербская армия. Безусловно, Красная армия гораздо более многочисленная, внесла наибольший вклад в победу, но и Сербская армия со своей стороны внесла свой вклад, и, насколько могли, мы оттянули немецкие силы на балканский полуостров", - рассказал он. По его словам, в настоящее время очень важно заботиться о культуре памяти. "Мы не разрушаем памятники и гордимся общей нашей победой, общей историей России и Сербии во Второй мировой войне. И мы с большим нетерпением ожидаем 9 мая, когда два наших президента, президент Вучич и президент Путин, вместе будут на Красной площади встречать военнослужащих в разных формах", - подытожил Попович. В Санкт-Петербурге проходит 20-е заседание межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова и министра без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Сербии Ненада Поповича.
https://ria.ru/20241119/serbija-1984606024.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сербия, россия, германия, максим решетников
В мире, Сербия, Россия, Германия, Максим Решетников
Сербия с нетерпением ждет 9 Мая в следующем году, заявил министр Попович
Министр Попович: Сербия гордится общей с Россией победой во Второй мировой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Сербия гордится общей с Россией победой над фашисткой Германией, с нетерпением ждет 9 мая в следующем году, когда будет отмечаться 80-летие победы, заявил министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Сербии Ненад Попович.
"В следующем году мы отмечаем важное событие, важный юбилей, 80 лет победы над фашизмом нацистской Германии. И в наше время, когда в Европе
разрушаются памятники, у сербов иное отношение к этому, и мы этим гордимся", - заявил Попович на пресс-конференции.
"Сербы и русские вместе защищали Европу, Красная армия и Сербская армия. Безусловно, Красная армия гораздо более многочисленная, внесла наибольший вклад в победу, но и Сербская армия со своей стороны внесла свой вклад, и, насколько могли, мы оттянули немецкие силы на балканский полуостров", - рассказал он.
По его словам, в настоящее время очень важно заботиться о культуре памяти. "Мы не разрушаем памятники и гордимся общей нашей победой, общей историей России и Сербии во Второй мировой войне. И мы с большим нетерпением ожидаем 9 мая, когда два наших президента, президент Вучич и президент Путин, вместе будут на Красной площади встречать военнослужащих в разных формах", - подытожил Попович.
В Санкт-Петербурге
проходит 20-е заседание межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова
и министра без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Сербии Ненада Поповича.