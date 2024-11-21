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Сербия обратилась к России за помощью с постройкой нового трубопровода - РИА Новости, 21.11.2024
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14:35 21.11.2024 (обновлено: 15:50 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/serbija-1985006929.html
Сербия обратилась к России за помощью с постройкой нового трубопровода
Сербия обратилась к России за помощью с постройкой нового трубопровода - РИА Новости, 21.11.2024
Сербия обратилась к России за помощью с постройкой нового трубопровода
Сербия попросила Россию помочь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит республику к нефтепроводу "Дружба", сообщил журналистам вице-президент... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:35
2024-11-21T15:50
сербия
венгрия
польша
александр вучич
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Сербия попросила Россию помочь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит республику к нефтепроводу "Дружба", сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда. &quot;Они (сербская &quot;Транснафта&quot; Панчево. — Прим. ред.) предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на &quot;Дружбу&quot;. &lt;...&gt; Сербия обращается к нам за помощью. Мы готовы оказать содействие в реализации этого проекта&quot;, — подчеркнул он.По словам вице-президента "Транснефти", этот шаг позволит Сербии быть более независимой в поставках нефти и существенно увеличить объемы сырья, которое поставляется в республику для внутреннего потребления. Каланда уточнил, что длина отвода от "Дружбы" составит около 300 километров.Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода — ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. В конце октября он заявил, что республика до конца 2024-го завершит технико-экономическое обоснование этого проекта. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы. Строительство нефтепровода, который соединят на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш. Благодаря этому проекту Сербия сможет диверсифицировать импорт нефти, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в страну через Хорватию по нефтепроводу JANAF. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
https://ria.ru/20241022/evropa-1979193578.html
https://ria.ru/20241009/gaz-1977239101.html
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сербия, венгрия, польша, александр вучич, транснефть, в мире
Сербия, Венгрия, Польша, Александр Вучич, Транснефть, В мире
Сербия обратилась к России за помощью с постройкой нового трубопровода

Сербия обратилась к России за помощью с проектом отвода от нефтепровода "Дружба"

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкСимвол нефтепровода "Дружба"
Символ нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Егор Еремов
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Символ нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Сербия попросила Россию помочь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит республику к нефтепроводу "Дружба", сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда.
«

"Они (сербская "Транснафта" Панчево. — Прим. ред.) предполагают построить трубопровод, который пойдет через территорию Венгрии и напрямую выйдет на "Дружбу". <...> Сербия обращается к нам за помощью. Мы готовы оказать содействие в реализации этого проекта", — подчеркнул он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Венгерская нефть — убийца Европы
22 октября, 08:00
По словам вице-президента "Транснефти", этот шаг позволит Сербии быть более независимой в поставках нефти и существенно увеличить объемы сырья, которое поставляется в республику для внутреннего потребления. Каланда уточнил, что длина отвода от "Дружбы" составит около 300 километров.
Президент Сербии Александр Вучич в ноябре 2022 года подтвердил планы строительства нефтепровода — ответвления от "Дружбы", который пройдет по территории Венгрии. В конце октября он заявил, что республика до конца 2024-го завершит технико-экономическое обоснование этого проекта. Официальный Белград ранее согласовал строительство отрезка трубопровода протяженностью 128 километров оценочной стоимостью в 100 миллионов евро между сербским городом Нови-Сад и населенным пунктом Альдьо в Венгрии близ границы.
Строительство нефтепровода, который соединят на венгерской территории с "Дружбой", займет как минимум два-три года, говорил глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш. Благодаря этому проекту Сербия сможет диверсифицировать импорт нефти, платя более низкую цену за транзит. Сейчас сырье поступает в страну через Хорватию по нефтепроводу JANAF.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российского сырья в Польшу прекратилась в конце февраля 2023 года, а в Германию — с начала 2023-го. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
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СербияВенгрияПольшаАлександр ВучичТранснефтьВ мире
 
 
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