https://ria.ru/20241121/sarov-1984976209.html
Жителя Нижегородской области будут судить за порчу баннера об СВО
Жителя Нижегородской области будут судить за порчу баннера об СВО - РИА Новости, 21.11.2024
Жителя Нижегородской области будут судить за порчу баннера об СВО
Житель города Саров (Нижегородская область) предстанет перед судом по делу о порче баннера с призывом на службу в зоне специальной военной операции и... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:22
2024-11-21T12:22
2024-11-21T12:22
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Житель города Саров (Нижегородская область) предстанет перед судом по делу о порче баннера с призывом на службу в зоне специальной военной операции и распространение экстремистских материалов, сообщило региональное управление МВД. По версии следствия, в период с сентября 2023 года по март 2024 года 26-летний мужчина неоднократно совершал порчу информационного баннера о призыве прохождения службы в зоне СВО на одном из домов по улице Музрукова. Кроме того, установлена его причастность к распространению информационных материалов экстремистского характера. Жителю Сарова предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), и одного - статьей 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). "Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Саровский городской суд. Мужчине может быть назначено до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Отмечается, что житель Сарова в полном объёме возместил причиненный материальный ущерб в размере 90 тысяч рублей.
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происшествия, саров, россия, нижегородская область
Происшествия, Саров, Россия, Нижегородская область
Жителя Нижегородской области будут судить за порчу баннера об СВО
Жителя Сарова будут судить за порчу баннера с призывом на службу в зоне СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Житель города Саров (Нижегородская область) предстанет перед судом по делу о порче баннера с призывом на службу в зоне специальной военной операции и распространение экстремистских материалов, сообщило региональное управление МВД.
По версии следствия, в период с сентября 2023 года по март 2024 года 26-летний мужчина неоднократно совершал порчу информационного баннера о призыве прохождения службы в зоне СВО на одном из домов по улице Музрукова. Кроме того, установлена его причастность к распространению информационных материалов экстремистского характера.
Жителю Сарова предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей 280.3 УК РФ
(публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), и одного - статьей 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Саровский городской суд. Мужчине может быть назначено до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Сарова в полном объёме возместил причиненный материальный ущерб в размере 90 тысяч рублей.