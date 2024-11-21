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США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина - РИА Новости, 21.11.2024
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18:30 21.11.2024 (обновлено: 18:43 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/sanktsii-1985067776.html
США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина
США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина - РИА Новости, 21.11.2024
США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина
США вводят санкции против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, а также нескольких высокопоставленных руководителей Центробанка, сообщил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:30
2024-11-21T18:43
сша
центральный банк рф (цб рф)
в мире
санкции в отношении россии
дмитрий тулин
владимир чистюхин
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США вводят санкции против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, а также нескольких высокопоставленных руководителей Центробанка, сообщил американский минфин.В четверг американский минфин сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц.По данным американского ведомства, помимо Чистюхина под санкции попали заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин, глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.Под санкции также попала глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985066100.html
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сша, центральный банк рф (цб рф), в мире, санкции в отношении россии, дмитрий тулин, владимир чистюхин
США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Санкции в отношении России, Дмитрий Тулин, Владимир Чистюхин
США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина

США ввели санкции против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Чистюхин
Владимир Чистюхин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Чистюхин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США вводят санкции против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, а также нескольких высокопоставленных руководителей Центробанка, сообщил американский минфин.
В четверг американский минфин сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц.
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Газпромбанк попал под американские санкции
Вчера, 18:16
По данным американского ведомства, помимо Чистюхина под санкции попали заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин, глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Под санкции также попала глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Стенд АО Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
США разрешили транзакции с участием Газпромбанка для российских дипмиссий
Вчера, 18:36
 
СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреСанкции в отношении РоссииДмитрий ТулинВладимир Чистюхин
 
 
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