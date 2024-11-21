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США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина
США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина - РИА Новости, 21.11.2024
США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина
США вводят санкции против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, а также нескольких высокопоставленных руководителей Центробанка, сообщил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:30
2024-11-21T18:30
2024-11-21T18:43
сша
центральный банк рф (цб рф)
в мире
санкции в отношении россии
дмитрий тулин
владимир чистюхин
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США вводят санкции против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, а также нескольких высокопоставленных руководителей Центробанка, сообщил американский минфин.В четверг американский минфин сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц.По данным американского ведомства, помимо Чистюхина под санкции попали заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин, глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.Под санкции также попала глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985066100.html
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сша, центральный банк рф (цб рф), в мире, санкции в отношении россии, дмитрий тулин, владимир чистюхин
США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Санкции в отношении России, Дмитрий Тулин, Владимир Чистюхин
США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина
США ввели санкции против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина