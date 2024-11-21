https://ria.ru/20241121/sanktsii-1985067776.html

США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина

США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина - РИА Новости, 21.11.2024

США ввели санкции против первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина

США вводят санкции против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, а также нескольких высокопоставленных руководителей Центробанка, сообщил... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:30

2024-11-21T18:30

2024-11-21T18:43

сша

центральный банк рф (цб рф)

в мире

санкции в отношении россии

дмитрий тулин

владимир чистюхин

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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. США вводят санкции против первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, а также нескольких высокопоставленных руководителей Центробанка, сообщил американский минфин.В четверг американский минфин сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц.По данным американского ведомства, помимо Чистюхина под санкции попали заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин, глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.Под санкции также попала глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

https://ria.ru/20241121/gazprombank-1985066100.html

https://ria.ru/20241121/ssha-1985068070.html

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2024

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сша, центральный банк рф (цб рф), в мире, санкции в отношении россии, дмитрий тулин, владимир чистюхин