Лидер социалистов Молдавии не исключил импичмент Санду
Додон не исключил импичмент Санду в парламенте следующего созыва
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон не исключает, что парламент следующего созыва поднимет вопрос об импичменте президенту страны Майе Санду.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. Прозападный президент Майя Санду набрала 55,33% голосов, экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Ранее Додон неоднократно критиковал избирательный процесс, указывая на возможные фальсификации в ходе голосования. Очередные парламентские выборы в Молдавии запланированы на лето 2025 года.
"В следующем году парламентская оппозиция обязательно должна объединиться. И я не исключаю, что в следующем парламенте мы поднимем вопрос об импичменте Майе Санду", - заявил он в эфире Exclusive TV.
По его словам, маятник мировой геополитики опять качнулся в сторону консерваторов, лидеров, которые выступают за национальный интерес. "И в ситуации других мировых тенденций Майя Санду станет "хромой уткой". В следующем году она превратится в президента без парламентского большинства и без правительства... Майя Санду будет сожалеть о том, что стала президентом во второй раз", - подчеркнул Додон.
Конституционный суд Молдавии примет решение по итогам выборов и подтверждению мандата президента Санду также 28 ноября.
Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Оппозиция в Молдавии, в частности, партия социалистов, коммунисты, блок "Победа", ориентированы на сохранение прагматичных отношений с Россией. Они признают значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.