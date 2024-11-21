Рейтинг@Mail.ru
"Ъ": в России "приземлили" половину всех самолетов Airbus neo - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/samolety-1984931848.html
"Ъ": в России "приземлили" половину всех самолетов Airbus neo
"Ъ": в России "приземлили" половину всех самолетов Airbus neo - РИА Новости, 21.11.2024
"Ъ": в России "приземлили" половину всех самолетов Airbus neo
Российские авиакомпании приостановили полеты 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину авиапарка этих лайнеров в стране, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T06:42
2024-11-21T06:42
россия
flightradar24
аэрофлот
airbus a320
airbus a321
мс-21
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784678268_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_390903d485cf3df163b94a365a559b19.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские авиакомпании приостановили полеты 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину авиапарка этих лайнеров в стране, сообщает "Коммерсантъ".По данным издания, проблемы связаны с ремонтом двигателей самолетов."Причина в сложностях с обслуживанием двигателей, из-за чего перевозчики оказались вынуждены экономить ресурсы. Из 66 воздушных судов (ВС) семейства, по данным Flightradar24, простаивает 34… до половины из них могут уже не вернуться к полетам", — говорится в материале.Как уточняется, на данных лайнерах установлены прогрессивные двигатели, ремонт которых в России невозможен из-за сложностей, связанных с санкциями и общим дефицитом на мировом рынке. По мнению собеседников издания, крупный вывод лайнеров A320/A321neo из эксплуатации может начаться уже в 2026 году.В январе текущего года Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.
https://ria.ru/20241108/posadka-1982574755.html
https://ria.ru/20241115/overbuking-1983867430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784678268_145:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_c05e65458749cbd6145cc8fc909d198e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, flightradar24, аэрофлот, airbus a320, airbus a321, мс-21, экономика
Россия, Flightradar24, Аэрофлот, Airbus A320, Airbus A321, МС-21, Экономика
"Ъ": в России "приземлили" половину всех самолетов Airbus neo

"Ъ": в России по техпричинам приостановили полеты половины самолетов Airbus neo

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские авиакомпании приостановили полеты 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину авиапарка этих лайнеров в стране, сообщает "Коммерсантъ".
По данным издания, проблемы связаны с ремонтом двигателей самолетов.
Самолет Airbus А320 авиакомпании Ural Airlines в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Во Владивостоке аварийно сел самолет "Уральских авиалиний"
8 ноября, 06:13
"Причина в сложностях с обслуживанием двигателей, из-за чего перевозчики оказались вынуждены экономить ресурсы. Из 66 воздушных судов (ВС) семейства, по данным Flightradar24, простаивает 34… до половины из них могут уже не вернуться к полетам", — говорится в материале.

Как уточняется, на данных лайнерах установлены прогрессивные двигатели, ремонт которых в России невозможен из-за сложностей, связанных с санкциями и общим дефицитом на мировом рынке. По мнению собеседников издания, крупный вывод лайнеров A320/A321neo из эксплуатации может начаться уже в 2026 году.

В январе текущего года Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах
15 ноября, 04:07
 
РоссияFlightradar24АэрофлотAirbus A320Airbus A321МС-21Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала