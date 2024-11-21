https://ria.ru/20241121/samolety-1984931848.html

"Ъ": в России "приземлили" половину всех самолетов Airbus neo

"Ъ": в России "приземлили" половину всех самолетов Airbus neo - РИА Новости, 21.11.2024

"Ъ": в России "приземлили" половину всех самолетов Airbus neo

Российские авиакомпании приостановили полеты 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину авиапарка этих лайнеров в стране, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T06:42

2024-11-21T06:42

2024-11-21T06:42

россия

flightradar24

аэрофлот

airbus a320

airbus a321

мс-21

экономика

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские авиакомпании приостановили полеты 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину авиапарка этих лайнеров в стране, сообщает "Коммерсантъ".По данным издания, проблемы связаны с ремонтом двигателей самолетов."Причина в сложностях с обслуживанием двигателей, из-за чего перевозчики оказались вынуждены экономить ресурсы. Из 66 воздушных судов (ВС) семейства, по данным Flightradar24, простаивает 34… до половины из них могут уже не вернуться к полетам", — говорится в материале.Как уточняется, на данных лайнерах установлены прогрессивные двигатели, ремонт которых в России невозможен из-за сложностей, связанных с санкциями и общим дефицитом на мировом рынке. По мнению собеседников издания, крупный вывод лайнеров A320/A321neo из эксплуатации может начаться уже в 2026 году.В январе текущего года Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.

https://ria.ru/20241108/posadka-1982574755.html

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россия, flightradar24, аэрофлот, airbus a320, airbus a321, мс-21, экономика