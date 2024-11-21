"Ъ": в России "приземлили" половину всех самолетов Airbus neo
"Ъ": в России по техпричинам приостановили полеты половины самолетов Airbus neo
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские авиакомпании приостановили полеты 34 самолетов Airbus A320/A321neo, что составляет половину авиапарка этих лайнеров в стране, сообщает "Коммерсантъ".
По данным издания, проблемы связаны с ремонтом двигателей самолетов.
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"Причина в сложностях с обслуживанием двигателей, из-за чего перевозчики оказались вынуждены экономить ресурсы. Из 66 воздушных судов (ВС) семейства, по данным Flightradar24, простаивает 34… до половины из них могут уже не вернуться к полетам", — говорится в материале.
Как уточняется, на данных лайнерах установлены прогрессивные двигатели, ремонт которых в России невозможен из-за сложностей, связанных с санкциями и общим дефицитом на мировом рынке. По мнению собеседников издания, крупный вывод лайнеров A320/A321neo из эксплуатации может начаться уже в 2026 году.
В январе текущего года Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.
Как уточняется, на данных лайнерах установлены прогрессивные двигатели, ремонт которых в России невозможен из-за сложностей, связанных с санкциями и общим дефицитом на мировом рынке. По мнению собеседников издания, крупный вывод лайнеров A320/A321neo из эксплуатации может начаться уже в 2026 году.
В январе текущего года Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. По словам главы "Аэрофлота" Сергея Александровского, группа к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства.
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