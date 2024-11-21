Рейтинг@Mail.ru
В Москве осудили вора, обокравшего квартиру актрисы Рутберг - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 21.11.2024 (обновлено: 15:10 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/rutberg-1985018691.html
В Москве осудили вора, обокравшего квартиру актрисы Рутберг
В Москве осудили вора, обокравшего квартиру актрисы Рутберг - РИА Новости, 21.11.2024
В Москве осудили вора, обокравшего квартиру актрисы Рутберг
Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии Уктама Саламова, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:05
2024-11-21T15:10
москва
происшествия
юлия рутберг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии Уктама Саламова, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года, иск удовлетворен частично, в пользу Рутберг взысканию подлежит 1 720 410 рублей", - сказала собеседница агентства.Фигуранта арестовали в сентябре 2023 года за кражу порядка 2,5 миллиона рублей из квартиры Рутберг.
https://ria.ru/20241110/kareliya-1982975048.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, юлия рутберг, россия
Москва, Происшествия, Юлия Рутберг, Россия
В Москве осудили вора, обокравшего квартиру актрисы Рутберг

В Москве вора, обокравшего квартиру актрисы Рутберг, осудили на два года колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии Уктама Саламова, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года, иск удовлетворен частично, в пользу Рутберг взысканию подлежит 1 720 410 рублей", - сказала собеседница агентства.
Фигуранта арестовали в сентябре 2023 года за кражу порядка 2,5 миллиона рублей из квартиры Рутберг.
Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Глава Карелии обратится в СК из-за оскорбительных шуток актрисы
10 ноября, 22:56
 
МоскваПроисшествияЮлия РутбергРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала