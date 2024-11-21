https://ria.ru/20241121/rutberg-1985018691.html

В Москве осудили вора, обокравшего квартиру актрисы Рутберг

В Москве осудили вора, обокравшего квартиру актрисы Рутберг - РИА Новости, 21.11.2024

В Москве осудили вора, обокравшего квартиру актрисы Рутберг

Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии Уктама Саламова, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:05

2024-11-21T15:05

2024-11-21T15:10

москва

происшествия

юлия рутберг

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы приговорил к двум годам колонии Уктама Саламова, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года, иск удовлетворен частично, в пользу Рутберг взысканию подлежит 1 720 410 рублей", - сказала собеседница агентства.Фигуранта арестовали в сентябре 2023 года за кражу порядка 2,5 миллиона рублей из квартиры Рутберг.

https://ria.ru/20241110/kareliya-1982975048.html

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