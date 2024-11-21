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Властям категорически не стоит регулировать курс рубля, считают эксперты - РИА Новости, 21.11.2024
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07:45 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/rubl-1984935109.html
Властям категорически не стоит регулировать курс рубля, считают эксперты
Властям категорически не стоит регулировать курс рубля, считают эксперты - РИА Новости, 21.11.2024
Властям категорически не стоит регулировать курс рубля, считают эксперты
Вмешиваться и регулировать курс рубля российским властям категорически не стоит - если начать это делать, то неизбежно появится дефицит или переизбыток валюты,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T07:45
2024-11-21T07:45
экономика
россия
андрей верников
bitriver
антон силуанов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вмешиваться и регулировать курс рубля российским властям категорически не стоит - если начать это делать, то неизбежно появится дефицит или переизбыток валюты, а также расхождение курсов, прокомментировали эксперты, опрошенные РИА Новости. Ранее, в среду, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", что курс рубля не должен регулироваться властями, его рыночное формирование является столпом денежно-кредитной политики РФ. "Вмешиваться и влиять на курс рубля категорически не стоит. На мировом валютном рынке Россия славится свободным курсообразованием и отсутствием манипуляций в пользу какой-нибудь заинтересованной стороны", - сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. "Курс рубля устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту, но если начать регулировать курс, то неизбежно появится дефицит валюты или переизбыток. На практике это выльется в множественность курсов. Один курс будет официальный, а другой, "уличный", будет сильно отличаться от официального", - поясняет финансовый эксперт Андрей Верников. Для экономики это плохо, так как у компаний не будет доверия к официальному курсу рубля, они не смогут планировать свою экспортно-импортную деятельность, ориентируясь на официальный курс, отметил эксперт. Потому что, к примеру, не будут уверены, что смогут купить запчасти за границей по официальному курсу или курсу близкому к официальному, это посеет нервозность и недоверие в экономической среде, издержки возрастут, добавил Верников.
https://ria.ru/20241120/siluanov-1984910811.html
https://ria.ru/20241030/kurs-1980911921.html
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экономика, россия, андрей верников, bitriver, антон силуанов
Экономика, Россия, Андрей Верников, BitRiver, Антон Силуанов
Властям категорически не стоит регулировать курс рубля, считают эксперты

Эксперты считают, что властям не стоит вмешиваться и регулировать курс рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вмешиваться и регулировать курс рубля российским властям категорически не стоит - если начать это делать, то неизбежно появится дефицит или переизбыток валюты, а также расхождение курсов, прокомментировали эксперты, опрошенные РИА Новости.
Ранее, в среду, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", что курс рубля не должен регулироваться властями, его рыночное формирование является столпом денежно-кредитной политики РФ.
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"Вмешиваться и влиять на курс рубля категорически не стоит. На мировом валютном рынке Россия славится свободным курсообразованием и отсутствием манипуляций в пользу какой-нибудь заинтересованной стороны", - сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
"Курс рубля устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту, но если начать регулировать курс, то неизбежно появится дефицит валюты или переизбыток. На практике это выльется в множественность курсов. Один курс будет официальный, а другой, "уличный", будет сильно отличаться от официального", - поясняет финансовый эксперт Андрей Верников.
Для экономики это плохо, так как у компаний не будет доверия к официальному курсу рубля, они не смогут планировать свою экспортно-импортную деятельность, ориентируясь на официальный курс, отметил эксперт. Потому что, к примеру, не будут уверены, что смогут купить запчасти за границей по официальному курсу или курсу близкому к официальному, это посеет нервозность и недоверие в экономической среде, издержки возрастут, добавил Верников.
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ЭкономикаРоссияАндрей ВерниковBitRiverАнтон Силуанов
 
 
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