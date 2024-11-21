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В Госдуме предупредили Запад о последствиях нападения на Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2024
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06:48 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/rossiya-1984932248.html
В Госдуме предупредили Запад о последствиях нападения на Белоруссию
В Госдуме предупредили Запад о последствиях нападения на Белоруссию - РИА Новости, 21.11.2024
В Госдуме предупредили Запад о последствиях нападения на Белоруссию
Нападение на Белоруссию будет приравнено к удару по авангарду национальной обороны России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T06:48
2024-11-21T06:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Нападение на Белоруссию будет приравнено к удару по авангарду национальной обороны России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее белорусский канал ОНТ сообщил, что в Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье. По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны. "Нападение на Белоруссию - это удар по авангарду нашей национальной обороны и нет ничего удивительного в планах Запада осуществить этот шаг. Ведь по сути и ментально мы единое целое, а значит любые поражения Белоруссии в России воспримут как свои", - сказал Белик. "В этом главная цель - сделать ещё одну Украину, а значит охватить нашу страну с юго-запада в полукольцо. Именно поэтому наше руководство готово всеми имеющимися силами обеспечить оборону нашего самого близкого союзника. Пойдет ли сейчас на этот шаг Запад? Не думаю. Слишком высоки риски глобального конфликта, после которого уже никому ничего будет делить и зарабатывать, а это для коллективного Запада самое главное", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241120/gosduma-1984800599.html
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в мире, белоруссия, россия, украина, дмитрий белик, госдума рф
В мире, Белоруссия, Россия, Украина, Дмитрий Белик, Госдума РФ
В Госдуме предупредили Запад о последствиях нападения на Белоруссию

Депутат Белик: нападение на Белоруссию будет приравнено к удару по России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Нападение на Белоруссию будет приравнено к удару по авангарду национальной обороны России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее белорусский канал ОНТ сообщил, что в Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье. По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны.
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Вчера, 12:51
"Нападение на Белоруссию - это удар по авангарду нашей национальной обороны и нет ничего удивительного в планах Запада осуществить этот шаг. Ведь по сути и ментально мы единое целое, а значит любые поражения Белоруссии в России воспримут как свои", - сказал Белик.
"В этом главная цель - сделать ещё одну Украину, а значит охватить нашу страну с юго-запада в полукольцо. Именно поэтому наше руководство готово всеми имеющимися силами обеспечить оборону нашего самого близкого союзника. Пойдет ли сейчас на этот шаг Запад? Не думаю. Слишком высоки риски глобального конфликта, после которого уже никому ничего будет делить и зарабатывать, а это для коллективного Запада самое главное", - сказал депутат.
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