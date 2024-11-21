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В Кремле призвали страны к ответственной позиции по ядерному оружию - РИА Новости, 21.11.2024
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12:13 21.11.2024 (обновлено: 16:01 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/rossija-1984974160.html
В Кремле призвали страны к ответственной позиции по ядерному оружию
В Кремле призвали страны к ответственной позиции по ядерному оружию - РИА Новости, 21.11.2024
В Кремле призвали страны к ответственной позиции по ядерному оружию
Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Россия, сообщил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:13
2024-11-21T16:01
россия
москва
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Россия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями", - сказал Песков журналистам. Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
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россия, москва, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, Москва, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле призвали страны к ответственной позиции по ядерному оружию

Песков призвал страны к ответственной позиции по ядерному оружию

© РИА Новости / Максим БлиновВид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что другие страны будут занимать такую же ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта, как и Россия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного конфликта. Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями", - сказал Песков журналистам.
Ранее представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
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