https://ria.ru/20241121/rossija-1984961344.html
Россия поддержит Белоруссию в случае нападения Запада, заявили в Госдуме
Россия поддержит Белоруссию в случае нападения Запада, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.11.2024
Россия поддержит Белоруссию в случае нападения Запада, заявили в Госдуме
Россия окажет Белоруссии необходимую поддержку в случае нападения со стороны Запада, у них ничего не получится, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:08
2024-11-21T11:08
2024-11-21T11:08
в мире
белоруссия
россия
украина
андрей картаполов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия окажет Белоруссии необходимую поддержку в случае нападения со стороны Запада, у них ничего не получится, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее белорусский канал ОНТ сообщил, что в Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье. По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны. "Конечно, окажет. Именно для этого в обновленной доктрине нашей появились конкретные упоминания Республики Беларусь, раньше их не было, было написано союзники и все, а сейчас конкретно написано. Это для того, чтобы горячие головы остудить", - сказал Картаполов. По его словам, естественно, что на Западе появились такие планы, поскольку там не могут смириться с тем, что не удалось организовать "цветную революцию" в 2020 году, а также что Белоруссия твердо следует своим принципам союзнического долга и находится в Союзном государстве с Россией. "Это все безусловно выводит их из себя. Поэтому они планировали, планируют и будут планировать исходя из своего негативного опыта, что у них не получается... Но ничего у них не получится", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20241121/belorussiya-1984926443.html
https://ria.ru/20241118/udary-1984443689.html
белоруссия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_120:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_bdb1f345b5f0bf026954a4d6051e39f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, украина, андрей картаполов, госдума рф
В мире, Белоруссия, Россия, Украина, Андрей Картаполов, Госдума РФ
Россия поддержит Белоруссию в случае нападения Запада, заявили в Госдуме
Депутат Картаполов: Россия окажет Белоруссии поддержку в случае нападения Запада
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия окажет Белоруссии необходимую поддержку в случае нападения со стороны Запада, у них ничего не получится, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее белорусский канал ОНТ сообщил, что в Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины
и Польши
. Речь идет о Кобринском районе и Полесье. По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны.
"Конечно, окажет. Именно для этого в обновленной доктрине нашей появились конкретные упоминания Республики Беларусь, раньше их не было, было написано союзники и все, а сейчас конкретно написано. Это для того, чтобы горячие головы остудить", - сказал Картаполов.
По его словам, естественно, что на Западе появились такие планы, поскольку там не могут смириться с тем, что не удалось организовать "цветную революцию" в 2020 году, а также что Белоруссия твердо следует своим принципам союзнического долга и находится в Союзном государстве с Россией.
"Это все безусловно выводит их из себя. Поэтому они планировали, планируют и будут планировать исходя из своего негативного опыта, что у них не получается... Но ничего у них не получится", - отметил парламентарий.