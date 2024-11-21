https://ria.ru/20241121/rossija-1984961344.html

Россия поддержит Белоруссию в случае нападения Запада, заявили в Госдуме

Россия поддержит Белоруссию в случае нападения Запада, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.11.2024

Россия поддержит Белоруссию в случае нападения Запада, заявили в Госдуме

Россия окажет Белоруссии необходимую поддержку в случае нападения со стороны Запада, у них ничего не получится, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:08

2024-11-21T11:08

2024-11-21T11:08

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия окажет Белоруссии необходимую поддержку в случае нападения со стороны Запада, у них ничего не получится, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее белорусский канал ОНТ сообщил, что в Белоруссию готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Уточняется, что для захвата Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши. Речь идет о Кобринском районе и Полесье. По данным СМИ, в то же время начнут действовать прозападные ячейки внутри страны. "Конечно, окажет. Именно для этого в обновленной доктрине нашей появились конкретные упоминания Республики Беларусь, раньше их не было, было написано союзники и все, а сейчас конкретно написано. Это для того, чтобы горячие головы остудить", - сказал Картаполов. По его словам, естественно, что на Западе появились такие планы, поскольку там не могут смириться с тем, что не удалось организовать "цветную революцию" в 2020 году, а также что Белоруссия твердо следует своим принципам союзнического долга и находится в Союзном государстве с Россией. "Это все безусловно выводит их из себя. Поэтому они планировали, планируют и будут планировать исходя из своего негативного опыта, что у них не получается... Но ничего у них не получится", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20241121/belorussiya-1984926443.html

https://ria.ru/20241118/udary-1984443689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, украина, андрей картаполов, госдума рф