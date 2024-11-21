https://ria.ru/20241121/rossija-1984960346.html

Россия разъяснит странам ЮНЕСКО претензии к работе главы организации

Россия разъяснит странам ЮНЕСКО претензии к работе главы организации - РИА Новости, 21.11.2024

Россия разъяснит странам ЮНЕСКО претензии к работе главы организации

Российская сторона намерена в четверг довести к сведению стран-членов ЮНЕСКО свои претензии к работе гендиректора организации Одри Азуле и ее секретариата на... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:01

2024-11-21T11:01

2024-11-21T11:01

одри азуле

мария захарова

владимир соловьев (телеведущий)

юнеско

россия

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Российская сторона намерена в четверг довести к сведению стран-членов ЮНЕСКО свои претензии к работе гендиректора организации Одри Азуле и ее секретариата на фоне недавнего доклада организации по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "В более развернутом формате наши претензии к работе госпожи Азуле и возглавляемого ей секретариата будут доведены до сведения государств-членов ЮНЕСКО в ходе сегодняшнего заседания МПРК (Международной программы развития коммуникации – ред.)", - сказала она на брифинге. По словам Захаровой, в нынешнем виде документ организации категорически неприемлем и является источником фейков. Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов ЮНЕСКО призывает все государства выполнить обязательства по прекращению безнаказанности за убийства журналистов. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на 4%. Медиагруппа "Россия сегодня" в письме к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле потребовала от организации прекратить замалчивать факты нарушения прав российских журналистов. Письмо было написано в свете отсутствия в проекте доклада ЮНЕСКО по безопасности журналистов упоминания о целом ряде фактов гибели и получении ранений представителями российских СМИ в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей. В частности, в нем отсутствуют упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года в результате украинского обстрела в Запорожской области. Телеканал RT направил письмо на имя Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта её доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", в котором она выражает возмущение и приводит список случаев, которые подпадают под критерии докладов организации, но не были в него включены, сообщил телеканал. Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев также направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО. Ранее председатель СЖР Владимир Соловьев сообщил РИА Новости, что в понедельник подготовит письмо в ЮНЕСКО в связи с невключением в доклад имён погибших российских журналистов.

https://ria.ru/20241118/yunesko-1984485243.html

https://ria.ru/20241118/zhurnalisty-1984429984.html

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одри азуле, мария захарова, владимир соловьев (телеведущий), юнеско, россия