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РЭЦ провел бизнес-игру "Экспортное казино" для смоленских предпринимателей - РИА Новости, 21.11.2024
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16:18 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/rets-1985039334.html
РЭЦ провел бизнес-игру "Экспортное казино" для смоленских предпринимателей
РЭЦ провел бизнес-игру "Экспортное казино" для смоленских предпринимателей - РИА Новости, 21.11.2024
РЭЦ провел бизнес-игру "Экспортное казино" для смоленских предпринимателей
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал бизнес-игру "Экспортное казино" для представителей смоленского бизнеса в рамках первого дня... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:18
2024-11-21T16:18
экономика
россия
смоленск
российский экспортный центр (рэц)
предприниматели
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал бизнес-игру "Экспортное казино" для представителей смоленского бизнеса в рамках первого дня международного форума "Есть ли будущее у экспорта?", который проходит в Смоленске, игра была разработана на основе реального опыта компаний-экспортеров, включая их истории успеха и ошибки, допущенные в процессе развития бизнеса, сообщает центр."Экспортное казино" представляет собой игру-стимулятор, направленную на изучение специфики деловой коммуникации в разных странах, развитие навыков переговоров и техник продаж, а также на выстраивание стратегии лидерства на рынке. В мероприятии приняли участие более 40 представителей смоленских компаний из различных отраслей, включая агропромышленный комплекс, легкую и химическую промышленность, машиностроение, фармацевтику, приборостроение, транспортно-логистическую отрасль и международную торговлю", - говорится в сообщении."При разработке игры мы учитывали реальные кейсы действующих экспортеров. Участники сталкиваются с задачами, которые возникают при выходе на новые зарубежные рынки. Это командная игра, направленная на нетворкинг и кооперацию. Мы также включили в нее существующие государственные меры поддержки экспорта, реализуемые Группой компаний РЭЦ и региональными центрами поддержки экспорта", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.РЭЦ напомнил, что Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) были созданы в 2011 году и в настоящее время действуют в 82 регионах страны. Они стали неотъемлемой частью рынка и функционируют в тесном взаимодействии со всеми участниками внешнеэкономической деятельности, включая РЭЦ и торговые представительства РФ за рубежом.ЦПЭ оказывают поддержку как действующим экспортерам, так и экспортно ориентированным компаниям сектора малого и среднего предпринимательства на всех этапах экспорта - от выбора рынка сбыта и поиска зарубежного партнера до адаптации продукции к требованиям иностранного рынка и сопровождения заключенных контрактов. Основная задача ЦПЭ - увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в стране. Субъекты МСП при поддержке ЦПЭ экспортируют свою продукцию более чем в 120 стран.
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экономика, россия, смоленск, российский экспортный центр (рэц), предприниматели
Экономика, Россия, Смоленск, Российский экспортный центр (РЭЦ), Предприниматели

РЭЦ провел бизнес-игру "Экспортное казино" для смоленских предпринимателей

© Фото : пресс-служба РЭЦРЭЦ провел бизнес-игру "Экспортное казино" для смоленских предпринимателей
РЭЦ провел бизнес-игру Экспортное казино для смоленских предпринимателей - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
РЭЦ провел бизнес-игру "Экспортное казино" для смоленских предпринимателей
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал бизнес-игру "Экспортное казино" для представителей смоленского бизнеса в рамках первого дня международного форума "Есть ли будущее у экспорта?", который проходит в Смоленске, игра была разработана на основе реального опыта компаний-экспортеров, включая их истории успеха и ошибки, допущенные в процессе развития бизнеса, сообщает центр.
"Экспортное казино" представляет собой игру-стимулятор, направленную на изучение специфики деловой коммуникации в разных странах, развитие навыков переговоров и техник продаж, а также на выстраивание стратегии лидерства на рынке. В мероприятии приняли участие более 40 представителей смоленских компаний из различных отраслей, включая агропромышленный комплекс, легкую и химическую промышленность, машиностроение, фармацевтику, приборостроение, транспортно-логистическую отрасль и международную торговлю", - говорится в сообщении.
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"При разработке игры мы учитывали реальные кейсы действующих экспортеров. Участники сталкиваются с задачами, которые возникают при выходе на новые зарубежные рынки. Это командная игра, направленная на нетворкинг и кооперацию. Мы также включили в нее существующие государственные меры поддержки экспорта, реализуемые Группой компаний РЭЦ и региональными центрами поддержки экспорта", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
РЭЦ напомнил, что Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) были созданы в 2011 году и в настоящее время действуют в 82 регионах страны. Они стали неотъемлемой частью рынка и функционируют в тесном взаимодействии со всеми участниками внешнеэкономической деятельности, включая РЭЦ и торговые представительства РФ за рубежом.
ЦПЭ оказывают поддержку как действующим экспортерам, так и экспортно ориентированным компаниям сектора малого и среднего предпринимательства на всех этапах экспорта - от выбора рынка сбыта и поиска зарубежного партнера до адаптации продукции к требованиям иностранного рынка и сопровождения заключенных контрактов. Основная задача ЦПЭ - увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП в стране. Субъекты МСП при поддержке ЦПЭ экспортируют свою продукцию более чем в 120 стран.
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ЭкономикаРоссияСмоленскРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Предприниматели
 
 
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