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Пушков раскрыл роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России - РИА Новости, 21.11.2024
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04:39 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/razreshenie-1984928984.html
Пушков раскрыл роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России
Пушков раскрыл роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России - РИА Новости, 21.11.2024
Пушков раскрыл роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России
Следующий президент США Дональд Трамп мог быть в курсе планов нынешнего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T04:39
2024-11-21T04:39
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
джо байден
алексей пушков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Следующий президент США Дональд Трамп мог быть в курсе планов нынешнего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами американского производства ATACMS, такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале."Шаг Байдена (разрешить удары ATACMS. — Прим. ред.) выглядит согласованным с Трампом. Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам (слова сына Трампа не в счет)", — написал он, отметив, что Трамп сам выступал против такого решения из-за опасности начала третьей мировой войны.Парламентарий пришел к выводу, что руководство США рассматривает эти ракеты как способ усилить позицию Украины перед переговорами с Россией."Речь идет прежде всего о наращивании давления на Москву перед возможными переговорами", — резюмировал Пушков.В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.Во тот же день президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, алексей пушков, вооруженные силы украины, совет федерации рф, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Алексей Пушков, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, НАТО
Пушков раскрыл роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России

Пушков: Трамп мог знать о намерении Байдена разрешить Киеву использовать ATACMS

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Сенатор Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Следующий президент США Дональд Трамп мог быть в курсе планов нынешнего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами американского производства ATACMS, такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
«
"Шаг Байдена (разрешить удары ATACMS. — Прим. ред.) выглядит согласованным с Трампом. Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам (слова сына Трампа не в счет)", — написал он, отметив, что Трамп сам выступал против такого решения из-за опасности начала третьей мировой войны.
Дональд Трамп, президент Байден и его жена Джилл в Белом доме - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Пушков увидел неожиданную деталь в фото Байдена с Трампом
15 ноября, 05:37
Парламентарий пришел к выводу, что руководство США рассматривает эти ракеты как способ усилить позицию Украины перед переговорами с Россией.
"Речь идет прежде всего о наращивании давления на Москву перед возможными переговорами", — резюмировал Пушков.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
"Попытаются нейтрализовать". Пушков призвал Трампа избежать главной ошибки
10 ноября, 00:23
В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
"Хромая утка". Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS
Вчера, 18:51
Во тот же день президент Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В США дали России неожиданный совет после решения Байдена по ATACMS
Вчера, 10:06
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости о ракетах ATACMS
Вчера, 09:21
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденАлексей ПушковВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФНАТО
 
 
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