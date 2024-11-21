https://ria.ru/20241121/raketa-1985083943.html
Ракета "Орешник" - Путин об испытаниях новейшего ракетного комплекса средней дальности
Ракета "Орешник" - Путин об испытаниях новейшего ракетного комплекса средней дальности
Ракета "Орешник" - Путин об испытаниях новейшего ракетного комплекса средней дальности
Российские войска успешно испытали в зоне СВО новейшую баллистическую ракету "Орешник", сообщил Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T20:24
2024-11-21T20:24
2024-11-22T00:47
владимир путин
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ракета "орешник"
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские войска успешно испытали в зоне СВО новейшую баллистическую ракету "Орешник", сообщил Владимир Путин."В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, наши ракетчики назвали ее "Орешник", — отметил он.Уточняется, что комбинированный удар нанесли по военному предприятию в Днепропетровске в ответ на применение Киевом дальнобойных снарядов ATACMS и Storm Shadow. Президент добавил, что испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. Путин также отметил, что современные средства ПВО не могут перехватить ракеты "Орешник", поскольку они атакуют цели со скоростью 10 Махов, или 2,5-3 километра в секунду. По его словам, средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует.Президент подчеркнул, что испытания в боевых условиях системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России."Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", — сказал он.Путин добавил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения при нанесении ударов такими системами, как "Орешник". Он подчеркнул, что из гуманитарных соображений это будет происходить открыто, публично и без опасения противодействия со стороны Киева.
https://ria.ru/20241121/medvedev-1985094020.html
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"Цель пуска достигнута". Путин о новейшей ракете "Орешник"
"Цель пуска достигнута". Путин о новейшей ракете "Орешник"
2024-11-21T20:24
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владимир путин, россия, украина, киев, днепропетровск, нато, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Днепропетровск, НАТО, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты "Орешник"
Путин: РФ успешно испытала новейшую ракету средней дальности "Орешник"