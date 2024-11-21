https://ria.ru/20241121/putin-1985101888.html

Британцы обратились к Путину после заявления о новой ракете

Британцы обратились к Путину после заявления о новой ракете - РИА Новости, 22.11.2024

Британцы обратились к Путину после заявления о новой ракете

Читатели британской газеты Daily Mail после заявления Владимира Путина об испытании новой ракеты "Орешник" раскритиковали премьер-министра страны Кира Стармера... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T23:39

2024-11-21T23:39

2024-11-22T00:01

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail после заявления Владимира Путина об испытании новой ракеты "Орешник" раскритиковали премьер-министра страны Кира Стармера за эскалацию конфликта на Украине."Почему мы все сидим сложа руки и позволяем нашему правительству делать из нас легкую добычу? Это не наша война, и она никогда не должна была ею быть", — отметил Dave posty."Уважаемый господин Путин, британский народ не хочет бороться за Украину или давать больше денег ей или миллиардеру Зеленскому. Если вы хотите знать, кто стоит за этим беспорядком, они все живут в Вестминстере и не представляют нас. Вы можете разбираться с Украиной, ведь, как мне кажется, никто из них не стал бы бороться за Британию, поэтому и я не буду бороться за них", — подчеркнул DaveinHants."Как до такого дошло? Почему администрация (президент США. — Прим. ред.) Джо Байдена и ультралевого (премьер-министра Великобритании. — Прим. ред.) Кира Стармера развязывают ядерную войну?" — задалась вопросом angie Robbo.Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных снарядов. В числе прочего он сообщил об испытаниях новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в зоне СВО. По словам президента, это баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками, гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО. Ее скорость — два-три километра в секунду.Ракета, судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащена разделяющейся головной частью индивидуального наведения.ВС России нанесли "Орешником" удар по предприятию в Днепропетровске, который стал испытанием нового оружия.

https://ria.ru/20241121/rossiya-1985094565.html

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, кир стармер, джо байден