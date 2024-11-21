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Вопрос о развертывании Россией ракет зависит от действий США, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/putin-1985086189.html
Вопрос о развертывании Россией ракет зависит от действий США, заявил Путин
Вопрос о развертывании Россией ракет зависит от действий США, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024
Вопрос о развертывании Россией ракет зависит от действий США, заявил Путин
Вопрос о дальнейшем развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:48
2024-11-21T20:48
специальная военная операция на украине
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вопрос о дальнейшем развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владимир Путин
Вопрос о развертывании Россией ракет зависит от действий США, заявил Путин

Путин: вопрос о развертывании РФ ракет решится в зависимости от действий США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вопрос о дальнейшем развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВладимир Путин
 
 
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