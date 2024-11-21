https://ria.ru/20241121/putin-1985086189.html

Вопрос о развертывании Россией ракет зависит от действий США, заявил Путин

Вопрос о развертывании Россией ракет зависит от действий США, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024

Вопрос о развертывании Россией ракет зависит от действий США, заявил Путин

Вопрос о дальнейшем развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:48

2024-11-21T20:48

2024-11-21T20:48

специальная военная операция на украине

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Вопрос о дальнейшем развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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россия, сша, владимир путин