https://ria.ru/20241121/putin-1985085412.html
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России - РИА Новости, 21.11.2024
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России
Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для России, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:37
2024-11-21T20:37
2024-11-21T20:41
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владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для России, заявил президент РФ Владимир Путин."Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал он.Глава государства в четверг вечером сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании системы "Орешник".
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России
Владимир Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для РФ