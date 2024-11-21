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Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 21.11.2024 (обновлено: 20:41 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985085412.html
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России - РИА Новости, 21.11.2024
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России
Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для России, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:37
2024-11-21T20:41
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для России, заявил президент РФ Владимир Путин."Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал он.Глава государства в четверг вечером сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании системы "Орешник".
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России

Владимир Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для РФ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний новейших российских ракетных комплексов будут определяться исходя из угроз для России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации", - сказал он.
Глава государства в четверг вечером сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании системы "Орешник".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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