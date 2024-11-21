https://ria.ru/20241121/putin-1985085305.html

Путин заявил о праве ответных ударов по военным объектам других стран

Путин заявил о праве ответных ударов по военным объектам других стран - РИА Новости, 21.11.2024

Путин заявил о праве ответных ударов по военным объектам других стран

Россия может использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое вооружение против нее, заявил Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:36

2024-11-21T20:36

2024-11-21T23:45

специальная военная операция на украине

россия

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владимир путин

украина

брянская область

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Россия может использовать оружие против военных объектов стран, применяющих свое вооружение против нее, заявил Владимир Путин."Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально", — подчеркнул президент.Он добавил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после атак дальнобойными западными ракетами на Курскую и Брянскую области. Президент отметил, что ВСУ не могут использовать это оружие без специалистов из стран, где оно было изготовлено.При этом Путин отметил, что применение Киевом дальнобойных снарядов не повлияет на ход спецоперации: российские военные успешно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, все поставленные задачи будут решены.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.Во вторник Минобороны России сообщило, что ВСУ нанесли ночью удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили пять ракет и повредили шестую.На следующий день издание Bloomberg заявило, что украинские войска впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь России.

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https://ria.ru/20241117/udary-1984288811.html

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

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Путин: Россия вправе ответно ударять по военным объектам других стран Путин 2024-11-21T20:36 true PT1M05S

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россия, безопасность, владимир путин, украина, брянская область, джо байден, вооруженные силы украины, с-400 «триумф»