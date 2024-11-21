https://ria.ru/20241121/putin-1985084638.html
Путин рассказал, почему ведутся испытания ракетной системы "Орешник"
Путин рассказал, почему ведутся испытания ракетной системы "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Путин рассказал, почему ведутся испытания ракетной системы "Орешник"
Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T20:30
2024-11-21T20:30
2024-11-22T00:51
россия
безопасность
владимир путин
нато
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, сообщил президент РФ Владимир Путин."Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России", - сказал Путин в обращении к россиянам.
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россия, безопасность, владимир путин, нато, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Безопасность, Владимир Путин, НАТО, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин рассказал, почему ведутся испытания ракетной системы "Орешник"
Путин: испытания системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессию стран НАТО