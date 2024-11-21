https://ria.ru/20241121/putin-1985084638.html

Путин рассказал, почему ведутся испытания ракетной системы "Орешник"

Путин рассказал, почему ведутся испытания ракетной системы "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024

Путин рассказал, почему ведутся испытания ракетной системы "Орешник"

Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T20:30

2024-11-21T20:30

2024-11-22T00:51

россия

безопасность

владимир путин

нато

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, сообщил президент РФ Владимир Путин."Испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России", - сказал Путин в обращении к россиянам.

https://ria.ru/20241121/putin-1985084421.html

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россия, безопасность, владимир путин, нато, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"