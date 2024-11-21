https://ria.ru/20241121/putin-1985084535.html

Путин: США ошиблись, разрушив договор о ракетах средней и меньшей дальности

Путин: США ошиблись, разрушив договор о ракетах средней и меньшей дальности - РИА Новости, 21.11.2024

Путин: США ошиблись, разрушив договор о ракетах средней и меньшей дальности

Соединённые Штаты Америки совершили ошибку, разрушив в 2019 году договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:30

2024-11-21T20:30

2024-11-21T20:31

специальная военная операция на украине

сша

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970562975_0:0:2580:1451_1920x0_80_0_0_3537755476b06f35c7cb6398981f9f00.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки совершили ошибку, разрушив в 2019 году договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин."Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Путин в ходе обращения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, владимир путин, в мире