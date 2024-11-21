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Путин: США ошиблись, разрушив договор о ракетах средней и меньшей дальности
Путин: США ошиблись, разрушив договор о ракетах средней и меньшей дальности - РИА Новости, 21.11.2024
Путин: США ошиблись, разрушив договор о ракетах средней и меньшей дальности
Соединённые Штаты Америки совершили ошибку, разрушив в 2019 году договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:30
2024-11-21T20:30
2024-11-21T20:31
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Соединённые Штаты Америки совершили ошибку, разрушив в 2019 году договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин."Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал Путин в ходе обращения.
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Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин: США ошиблись, разрушив договор о ракетах средней и меньшей дальности
В. Путин: США ошиблись, разрушив договор о ракетах средней и меньшей дальности