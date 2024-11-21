https://ria.ru/20241121/putin-1985084319.html

Путин: средств противодействия новейшему российскому оружию не существует

Путин: средств противодействия новейшему российскому оружию не существует - РИА Новости, 21.11.2024

Путин: средств противодействия новейшему российскому оружию не существует

Средств противодействия новейшему российскому оружию, как ракеты "Орешник", на сегодняшний день не существует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:26

2024-11-21T20:26

2024-11-21T20:41

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средств противодействия новейшему российскому оружию, как ракеты "Орешник", на сегодняшний день не существует, заявил президент России Владимир Путин."Средств противодействия такому оружию (как ракеты "Орешник" - ред.) на сегодняшний день не существует", - сказал Путин во время своего заявления.

https://ria.ru/20241121/putin-1985085412.html

россия

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россия, безопасность, владимир путин