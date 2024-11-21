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Путин: средств противодействия новейшему российскому оружию не существует - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 21.11.2024 (обновлено: 20:41 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985084319.html
Путин: средств противодействия новейшему российскому оружию не существует
Путин: средств противодействия новейшему российскому оружию не существует - РИА Новости, 21.11.2024
Путин: средств противодействия новейшему российскому оружию не существует
Средств противодействия новейшему российскому оружию, как ракеты "Орешник", на сегодняшний день не существует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:26
2024-11-21T20:41
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средств противодействия новейшему российскому оружию, как ракеты "Орешник", на сегодняшний день не существует, заявил президент России Владимир Путин."Средств противодействия такому оружию (как ракеты "Орешник" - ред.) на сегодняшний день не существует", - сказал Путин во время своего заявления.
https://ria.ru/20241121/putin-1985085412.html
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин
Путин: средств противодействия новейшему российскому оружию не существует

Путин заявил, что средств противодействия новейшему российскому оружию нет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Средств противодействия новейшему российскому оружию, как ракеты "Орешник", на сегодняшний день не существует, заявил президент России Владимир Путин.
"Средств противодействия такому оружию (как ракеты "Орешник" - ред.) на сегодняшний день не существует", - сказал Путин во время своего заявления.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России
Вчера, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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