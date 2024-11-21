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Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 21.11.2024 (обновлено: 20:26 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985084184.html
Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально
Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально - РИА Новости, 21.11.2024
Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально
Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:25
2024-11-21T20:26
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин."В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин, выступая с заявлением.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально

Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин, выступая с заявлением.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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