https://ria.ru/20241121/putin-1985084184.html

Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально

Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально - РИА Новости, 21.11.2024

Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально

Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:25

2024-11-21T20:25

2024-11-21T20:26

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин."В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин, выступая с заявлением.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, владимир путин