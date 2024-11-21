https://ria.ru/20241121/putin-1985084184.html
Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально
Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально - РИА Новости, 21.11.2024
Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально
Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:25
2024-11-21T20:25
2024-11-21T20:26
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия ответит решительно и зеркально в случае эскалации агрессивных действий, заявил президент РФ Владимир Путин."В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин, выступая с заявлением.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально
Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит решительно и зеркально