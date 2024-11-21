https://ria.ru/20241121/putin-1985083998.html

Удар по заводу в Днепропетровске нанесли ракетой "Орешник", заявил Путин

Удар по заводу в Днепропетровске нанесли ракетой "Орешник", заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024

Удар по заводу в Днепропетровске нанесли ракетой "Орешник", заявил Путин

Удар по заводу в Днепропетровске был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:24

2024-11-21T20:24

2024-11-21T21:20

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Удар по заводу в Днепропетровске был нанесен баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг обратился к россиянам, рассказав о ситуации в зоне СВО."В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали его "Орешник", - сказал Путин.Он отметил, что испытания прошли успешно и цель пуска достигнута - "на территории Украины в Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику и другое вооружение".В Днепропетровске с советских времен работает ряд крупных промышленных предприятий, в числе которых, например, Днепровский машиностроительный завод и Южный машиностроительный завод.

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