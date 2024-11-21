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США толкают мир к глобальному конфликту, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 21.11.2024 (обновлено: 20:38 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985083812.html
США толкают мир к глобальному конфликту, заявил Путин
США толкают мир к глобальному конфликту, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024
США толкают мир к глобальному конфликту, заявил Путин
США толкают весь мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:23
2024-11-21T20:38
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
сша
украина
джо байден
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США толкают весь мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну ещё раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он
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владимир путин, россия, сша, украина, джо байден, дмитрий песков, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
США толкают мир к глобальному конфликту, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин: США толкают весь мир к глобальному конфликту

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США толкают весь мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну ещё раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаДжо БайденДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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