https://ria.ru/20241121/putin-1985083812.html

США толкают мир к глобальному конфликту, заявил Путин

США толкают мир к глобальному конфликту, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024

США толкают мир к глобальному конфликту, заявил Путин

США толкают весь мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:23

2024-11-21T20:23

2024-11-21T20:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США толкают весь мир к глобальному конфликту, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну ещё раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности, и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

украина

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владимир путин, россия, сша, украина, джо байден, дмитрий песков, нато, в мире