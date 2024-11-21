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Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 21.11.2024 (обновлено: 20:51 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985083722.html
Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами
Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами - РИА Новости, 21.11.2024
Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами
Президент России Владимир Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами, отметив, что РФ при этом сохраняет готовность к любому развитию... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:22
2024-11-21T20:51
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами, отметив, что РФ при этом сохраняет готовность к любому развитию событий, на который всегда последует ответ."Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается - напрасно. Ответ всегда будет", - сказал Путин в обращении.
https://ria.ru/20241121/putin-1985084184.html
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россия, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами

Путин: Россия может решать вопросы мирными средствами, но готова ко всему

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами, отметив, что РФ при этом сохраняет готовность к любому развитию событий, на который всегда последует ответ.
"Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается - напрасно. Ответ всегда будет", - сказал Путин в обращении.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Путин заявил, что в случае эскалации Россия ответит зеркально
Вчера, 20:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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