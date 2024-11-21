https://ria.ru/20241121/putin-1985083722.html

Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами

Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами - РИА Новости, 21.11.2024

Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами

Президент России Владимир Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами, отметив, что РФ при этом сохраняет готовность к любому развитию... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:22

2024-11-21T20:22

2024-11-21T20:51

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами, отметив, что РФ при этом сохраняет готовность к любому развитию событий, на который всегда последует ответ."Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается - напрасно. Ответ всегда будет", - сказал Путин в обращении.

https://ria.ru/20241121/putin-1985084184.html

россия

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россия, владимир путин