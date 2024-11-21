https://ria.ru/20241121/putin-1985083521.html
Путин: применение дальнобойного оружия противником не повлияет на ход СВО
Путин: применение дальнобойного оружия противником не повлияет на ход СВО - РИА Новости, 21.11.2024
Путин: применение дальнобойного оружия противником не повлияет на ход СВО
Применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:20
2024-11-21T20:20
2024-11-21T20:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО, заявил президент РФ Владимир Путин."Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции", - сказал он в своем заявлении в четверг.
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин: применение дальнобойного оружия противником не повлияет на ход СВО
Путин: применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО