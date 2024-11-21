https://ria.ru/20241121/putin-1985083521.html

Путин: применение дальнобойного оружия противником не повлияет на ход СВО

Путин: применение дальнобойного оружия противником не повлияет на ход СВО - РИА Новости, 21.11.2024

Путин: применение дальнобойного оружия противником не повлияет на ход СВО

Применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:20

2024-11-21T20:20

2024-11-21T20:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО, заявил президент РФ Владимир Путин."Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции", - сказал он в своем заявлении в четверг.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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владимир путин, россия