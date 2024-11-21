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Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 21.11.2024 (обновлено: 22:49 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985083413.html
Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения
Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения - РИА Новости, 21.11.2024
Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения
Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других государств покинуть зоны возможного поражения, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:20
2024-11-21T22:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других государств покинуть зоны возможного поражения, сообщил президент России Владимир Путин.В четверг Путин обратился к личному составу Вооруженных сил РФ и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО после применения по территории России дальнобойного оружия западного производства."Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям - открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника", - сказал Путин во время своего заявления.
https://ria.ru/20241121/putin-1985085412.html
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения

Путин: РФ будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения "Орешником"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других государств покинуть зоны возможного поражения, сообщил президент России Владимир Путин.
В четверг Путин обратился к личному составу Вооруженных сил РФ и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО после применения по территории России дальнобойного оружия западного производства.
"Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям - открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника", - сказал Путин во время своего заявления.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России
Вчера, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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