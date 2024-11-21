https://ria.ru/20241121/putin-1985083413.html

Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения

Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения - РИА Новости, 21.11.2024

Путин: Россия будет заранее предлагать украинцам покинуть зоны поражения

Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других государств покинуть зоны возможного поражения, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:20

2024-11-21T20:20

2024-11-21T22:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия будет заранее предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других государств покинуть зоны возможного поражения, сообщил президент России Владимир Путин.В четверг Путин обратился к личному составу Вооруженных сил РФ и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО после применения по территории России дальнобойного оружия западного производства."Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям - открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника", - сказал Путин во время своего заявления.

https://ria.ru/20241121/putin-1985085412.html

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россия, украина, владимир путин