https://ria.ru/20241121/putin-1985083268.html

ПВО отразила ракетные атаки по территории России, заявил Путин

ПВО отразила ракетные атаки по территории России, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024

ПВО отразила ракетные атаки по территории России, заявил Путин

Системы противовоздушной обороны России отразили ракетные атаки по территории РФ, жертв и серьезных разрушений нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:18

2024-11-21T20:18

2024-11-21T20:54

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны России отразили ракетные атаки по территории РФ, жертв и серьезных разрушений нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате, цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет", - сказал Путин в ходе заявления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

брянская область

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2024

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владимир путин, россия, брянская область, безопасность