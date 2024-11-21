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ПВО отразила ракетные атаки по территории России, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 21.11.2024 (обновлено: 20:54 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985083268.html
ПВО отразила ракетные атаки по территории России, заявил Путин
ПВО отразила ракетные атаки по территории России, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024
ПВО отразила ракетные атаки по территории России, заявил Путин
Системы противовоздушной обороны России отразили ракетные атаки по территории РФ, жертв и серьезных разрушений нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:18
2024-11-21T20:54
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны России отразили ракетные атаки по территории РФ, жертв и серьезных разрушений нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате, цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет", - сказал Путин в ходе заявления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, россия, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Брянская область, Безопасность
ПВО отразила ракетные атаки по территории России, заявил Путин

Владимир Путин: средства ПВО отразили ракетные атаки на Россию, жертв нет

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны России отразили ракетные атаки по территории РФ, жертв и серьезных разрушений нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате, цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет", - сказал Путин в ходе заявления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияБрянская областьБезопасность
 
 
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