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Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 21.11.2024 (обновлено: 00:17 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985083129.html
Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин
Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин
Конфликт на Украине получил черты глобального после ударов дальнобойными западными ракетами по Курской и Брянской областям, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T20:17
2024-11-22T00:17
россия
специальная военная операция на украине
украина
брянская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине получил черты глобального после ударов дальнобойными западными ракетами по Курской и Брянской областям, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в ходе обращения отметил, что по Брянской и Курской областям были нанесены удары американскими и британскими ракетами дальнего радиуса действия.С этого момента, как указал президент, спровоцированный Западом украинский конфликт получил черты глобального.
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россия
украина
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россия, украина, брянская область, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Владимир Путин
Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин

Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине получил черты глобального после ударов дальнобойными западными ракетами по Курской и Брянской областям, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в ходе обращения отметил, что по Брянской и Курской областям были нанесены удары американскими и британскими ракетами дальнего радиуса действия.
С этого момента, как указал президент, спровоцированный Западом украинский конфликт получил черты глобального.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Путин: объекты для поражения будут определяться исходя из угроз для России
Вчера, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрянская областьВладимир Путин
 
 
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