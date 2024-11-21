https://ria.ru/20241121/putin-1985083129.html
Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин
Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024
Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин
Конфликт на Украине получил черты глобального после ударов дальнобойными западными ракетами по Курской и Брянской областям, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T20:17
2024-11-21T20:17
2024-11-22T00:17
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специальная военная операция на украине
украина
брянская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине получил черты глобального после ударов дальнобойными западными ракетами по Курской и Брянской областям, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в ходе обращения отметил, что по Брянской и Курской областям были нанесены удары американскими и британскими ракетами дальнего радиуса действия.С этого момента, как указал президент, спровоцированный Западом украинский конфликт получил черты глобального.
https://ria.ru/20241121/putin-1985085412.html
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россия, украина, брянская область, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Брянская область, Владимир Путин
Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин
Путин заявил, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера