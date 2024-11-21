https://ria.ru/20241121/putin-1985083129.html

Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин

Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2024

Конфликт на Украине приобрел глобальный характер, заявил Путин

Конфликт на Украине получил черты глобального после ударов дальнобойными западными ракетами по Курской и Брянской областям, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T20:17

2024-11-21T20:17

2024-11-22T00:17

россия

специальная военная операция на украине

украина

брянская область

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине получил черты глобального после ударов дальнобойными западными ракетами по Курской и Брянской областям, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в ходе обращения отметил, что по Брянской и Курской областям были нанесены удары американскими и британскими ракетами дальнего радиуса действия.С этого момента, как указал президент, спровоцированный Западом украинский конфликт получил черты глобального.

https://ria.ru/20241121/putin-1985085412.html

россия

украина

брянская область

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россия, украина, брянская область, владимир путин