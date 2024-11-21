https://ria.ru/20241121/putin-1985083011.html
Путин рассказал об атаках на Курскую и Брянскую области
Путин рассказал об атаках на Курскую и Брянскую области - РИА Новости, 21.11.2024
Путин рассказал об атаках на Курскую и Брянскую области
Президент России Владимир Путин заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:16
2024-11-21T20:16
2024-11-21T20:34
брянская область
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
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владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 19 ноября шестью ракетами ATACMS и 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях."Девятнадцатого ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября, в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритания, и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях", - сказал Путин в ходе обращения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, сша, россия, владимир путин
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об атаках на Курскую и Брянскую области
Путин: 19 и 21 ноября ракетами ATACMS и Storm Shadow были нанесены удары по РФ