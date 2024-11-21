https://ria.ru/20241121/putin-1985082916.html

Все задачи СВО будут решены, заявил Путин

Все задачи СВО будут решены, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024

Все задачи СВО будут решены, заявил Путин

Российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения, все задачи СВО будут решены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:15

2024-11-21T20:15

2024-11-21T20:34

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения, все задачи СВО будут решены, заявил президент России Владимир Путин."Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.

https://ria.ru/20241121/putin-1985084535.html

россия

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россия, владимир путин, безопасность