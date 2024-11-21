https://ria.ru/20241121/putin-1985082916.html
Все задачи СВО будут решены, заявил Путин
Все задачи СВО будут решены, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2024
Все задачи СВО будут решены, заявил Путин
Российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения, все задачи СВО будут решены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:15
2024-11-21T20:15
2024-11-21T20:34
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения, все задачи СВО будут решены, заявил президент России Владимир Путин."Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены", - сказал Путин в ходе обращения к россиянам.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность
Все задачи СВО будут решены, заявил Путин
Путин: российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения