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Путин прокомментировал возможность использования дальнобойного оружия - РИА Новости, 21.11.2024
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20:14 21.11.2024 (обновлено: 20:33 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985082675.html
Путин прокомментировал возможность использования дальнобойного оружия
Путин прокомментировал возможность использования дальнобойного оружия - РИА Новости, 21.11.2024
Путин прокомментировал возможность использования дальнобойного оружия
Использовать дальнобойное оружие по территории Российской Федерации без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно, заявил президент РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T20:14
2024-11-21T20:33
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Использовать дальнобойное оружие по территории Российской Федерации без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно, заявил президент России Владимир Путин."Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное (дальнобойное - ред.) оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно", - сказал Путин во время своего заявления.
https://ria.ru/20241121/putin-1985084184.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал возможность использования дальнобойного оружия

Путин: использовать дальнобойное оружие в России без специалистов невозможно

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Использовать дальнобойное оружие по территории Российской Федерации без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно, заявил президент России Владимир Путин.
"Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное (дальнобойное - ред.) оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно", - сказал Путин во время своего заявления.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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