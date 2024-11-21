https://ria.ru/20241121/putin-1985082675.html

Путин прокомментировал возможность использования дальнобойного оружия

Путин прокомментировал возможность использования дальнобойного оружия - РИА Новости, 21.11.2024

Путин прокомментировал возможность использования дальнобойного оружия

Использовать дальнобойное оружие по территории Российской Федерации без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно, заявил президент РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T20:14

2024-11-21T20:14

2024-11-21T20:33

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Использовать дальнобойное оружие по территории Российской Федерации без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно, заявил президент России Владимир Путин."Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное (дальнобойное - ред.) оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно", - сказал Путин во время своего заявления.

https://ria.ru/20241121/putin-1985084184.html

россия

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россия, владимир путин