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Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России - РИА Новости, 22.11.2024
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20:12 21.11.2024 (обновлено: 01:00 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985082380.html
Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России - РИА Новости, 22.11.2024
Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
Владимир Путин выступил с заявлением об обстановке в зоне спецоперации после ударов западными ракетами по России. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T20:12
2024-11-22T01:00
владимир путин
россия
брянская область
украина
вооруженные силы украины
южмаш
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил с заявлением об обстановке в зоне спецоперации после ударов западными ракетами по России.Об ответе на атаки дальнобойным оружием&quot;Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов&quot;, — заявил президент.О системе международной безопасности&quot;Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается — напрасно. Ответ всегда будет&quot;, — подчеркнул Путин.О новейшей ракете средней дальности
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Заявление Владимира Путина об испытании баллистической ракеты "Орешник" и о дальнобойных ударах Запада
Заявление Владимира Путина об испытании баллистической ракеты "Орешник" и о дальнобойных ударах Запада
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владимир путин, россия, брянская область, украина, вооруженные силы украины, южмаш
Владимир Путин, Россия, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Южмаш
Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России

Путин выступил с обращением об ответе России на удары западными ракетами

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил с заявлением об обстановке в зоне спецоперации после ударов западными ракетами по России.

Об ответе на атаки дальнобойным оружием

  • ВСУ 19 ноября атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября нанесли удары системами Storm Shadow по Курской.
  • Системы ПВО отразили эти атаки, обошлось без жертв и разрушений.
  • Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после ударов дальнобойным оружием по России. Использование таких снарядов невозможно без специалистов из стран, где его изготовили.
«

"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов", — заявил президент.

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О системе международной безопасности

  • США разрушили систему международной безопасности, разорвав в 2019 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
  • Вашингтон толкает весь мир к глобальному конфликту.
  • В случае эскалации Москва ответит решительно и зеркально.
  • Вопрос о дальнейшем развертывании Москвой ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов.
  • Цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определять исходя из угроз для России.
«

"Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается — напрасно. Ответ всегда будет", — подчеркнул Путин.

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О новейшей ракете средней дальности

  • В зоне СВО успешно испытали баллистическую ракету средней дальности "Орешник".
  • Новый снаряд опробовали для поражения промышленного комплекса в Днепропетровске, где создают ракетную технику и другое вооружение.
  • "Орешник" использовался в безъядерном гиперзвуковом оснащении: снаряд атакует цели со скоростью 10 Махов, или 2,5-3 километра в секунду.
  • Современные средства ПВО не способны перехватить такую ракету.
  • Испытания "Орешника" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.
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Владимир ПутинРоссияБрянская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныЮжмаш
 
 
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