Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
Путин выступил с обращением об ответе России на удары западными ракетами
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил с заявлением об обстановке в зоне спецоперации после ударов западными ракетами по России.
Об ответе на атаки дальнобойным оружием
- ВСУ 19 ноября атаковали шестью ракетами ATACMS объекты в Брянской области и 21 ноября нанесли удары системами Storm Shadow по Курской.
- Системы ПВО отразили эти атаки, обошлось без жертв и разрушений.
- Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после ударов дальнобойным оружием по России. Использование таких снарядов невозможно без специалистов из стран, где его изготовили.
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"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов", — заявил президент.
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О системе международной безопасности
- США разрушили систему международной безопасности, разорвав в 2019 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
- Вашингтон толкает весь мир к глобальному конфликту.
- В случае эскалации Москва ответит решительно и зеркально.
- Вопрос о дальнейшем развертывании Москвой ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов.
- Цели для поражения при дальнейших испытаниях новейших ракетных комплексов будут определять исходя из угроз для России.
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"Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается — напрасно. Ответ всегда будет", — подчеркнул Путин.
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О новейшей ракете средней дальности
- В зоне СВО успешно испытали баллистическую ракету средней дальности "Орешник".
- Новый снаряд опробовали для поражения промышленного комплекса в Днепропетровске, где создают ракетную технику и другое вооружение.
- "Орешник" использовался в безъядерном гиперзвуковом оснащении: снаряд атакует цели со скоростью 10 Махов, или 2,5-3 километра в секунду.
- Современные средства ПВО не способны перехватить такую ракету.
- Испытания "Орешника" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.