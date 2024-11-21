https://ria.ru/20241121/putin-1985082380.html

Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России

Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России - РИА Новости, 22.11.2024

Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России

Владимир Путин выступил с заявлением об обстановке в зоне спецоперации после ударов западными ракетами по России. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T20:12

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владимир путин

россия

брянская область

украина

вооруженные силы украины

южмаш

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил с заявлением об обстановке в зоне спецоперации после ударов западными ракетами по России.Об ответе на атаки дальнобойным оружием"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов", — заявил президент.О системе международной безопасности"Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то еще сомневается — напрасно. Ответ всегда будет", — подчеркнул Путин.О новейшей ракете средней дальности

https://ria.ru/20241121/evropa-1984896370.html

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html

россия

брянская область

украина

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Заявление Владимира Путина об испытании баллистической ракеты "Орешник" и о дальнобойных ударах Запада Заявление Владимира Путина об испытании баллистической ракеты "Орешник" и о дальнобойных ударах Запада 2024-11-21T20:12 true PT7M45S

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Наталья Стерхова

владимир путин, россия, брянская область, украина, вооруженные силы украины, южмаш