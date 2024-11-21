https://ria.ru/20241121/putin-1985082287.html

Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам

Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам - РИА Новости, 22.11.2024

Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам

Президент Владимир Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T20:12

2024-11-21T20:12

2024-11-22T00:21

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985085184_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c8b1824a841ea36c9d2d1c6b9a3502e.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО."Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил России, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства", — сказал Путин в своем обращении в четверг.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России Полное обращение Путина по ситуации в зоне спецоперации после применения западных дальнобойных ракет по территории России. 2024-11-21T20:12 true PT7M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность