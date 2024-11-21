https://ria.ru/20241121/putin-1985082287.html
Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам
Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам - РИА Новости, 22.11.2024
Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам
Президент Владимир Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T20:12
2024-11-21T20:12
2024-11-22T00:21
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о событиях в зоне СВО."Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил России, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения СВО, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства", — сказал Путин в своем обращении в четверг.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России
Полное обращение Путина по ситуации в зоне спецоперации после применения западных дальнобойных ракет по территории России.
2024-11-21T20:12
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вооруженные силы рф, владимир путин, безопасность
Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность
Путин обратился к личному составу ВС России и россиянам
Путин выступил с обращением после применения по РФ западных дальнобойных ракет