https://ria.ru/20241121/putin-1985081684.html
Путин в ближайшее время обратится с заявлением
Путин в ближайшее время обратится с заявлением - РИА Новости, 22.11.2024
Путин в ближайшее время обратится с заявлением
Президент России Владимир Путин скоро обратится с заявлением, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T20:08
2024-11-21T20:08
2024-11-22T00:18
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин скоро обратится с заявлением, сообщил телеканал "Россия 24"."В ближайшее время — заявление президента России Владимира Путина" — соответствующее оповещение появилось в эфире телеканала.
https://ria.ru/20241121/putin-1985083722.html
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владимир путин, россия
Путин в ближайшее время обратится с заявлением
Владимир Путин в ближайшее время обратится с заявлением