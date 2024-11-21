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Путин в ближайшее время обратится с заявлением - РИА Новости, 22.11.2024
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20:08 21.11.2024 (обновлено: 00:18 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1985081684.html
Путин в ближайшее время обратится с заявлением
Путин в ближайшее время обратится с заявлением - РИА Новости, 22.11.2024
Путин в ближайшее время обратится с заявлением
Президент России Владимир Путин скоро обратится с заявлением, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T20:08
2024-11-22T00:18
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин скоро обратится с заявлением, сообщил телеканал "Россия 24"."В ближайшее время — заявление президента России Владимира Путина" — соответствующее оповещение появилось в эфире телеканала.
https://ria.ru/20241121/putin-1985083722.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин в ближайшее время обратится с заявлением

Владимир Путин в ближайшее время обратится с заявлением

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин скоро обратится с заявлением, сообщил телеканал "Россия 24".
"В ближайшее время — заявление президента России Владимира Путина" — соответствующее оповещение появилось в эфире телеканала.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Путин заявил о готовности решать спорные вопросы мирными средствами
Вчера, 20:22
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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