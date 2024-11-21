https://ria.ru/20241121/putin-1985081684.html

Путин в ближайшее время обратится с заявлением

Путин в ближайшее время обратится с заявлением - РИА Новости, 22.11.2024

Путин в ближайшее время обратится с заявлением

Президент России Владимир Путин скоро обратится с заявлением, сообщил телеканал "Россия 24". РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T20:08

2024-11-21T20:08

2024-11-22T00:18

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин скоро обратится с заявлением, сообщил телеканал "Россия 24"."В ближайшее время — заявление президента России Владимира Путина" — соответствующее оповещение появилось в эфире телеканала.

https://ria.ru/20241121/putin-1985083722.html

россия

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2024

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владимир путин, россия