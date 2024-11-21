https://ria.ru/20241121/putin-1984980907.html
Путин поговорил с премьером Ирака
Путин поговорил с премьером Ирака - РИА Новости, 21.11.2024
Путин поговорил с премьером Ирака
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом Судани, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:42
2024-11-21T12:42
2024-11-21T12:58
ирак
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом Судани, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани", - говорится в сообщении.Путин и Судани обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях"Особое внимание было уделено реализации крупных проектов сфере энергетики. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее расширение традиционно дружественных и взаимовыгодных связей в русле договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Судани в Москве в октябре 2023 года", - сообщили в Кремле.Разговор затронул и ближневосточную проблематику. Стороны условились о контактах на различных уровнях."Затрагивалась также ближневосточная проблематика в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.Путин и Судани также обсудили совместную работу в рамках ОПЕК+, стороны подтвердили важность координации шагов в данном формате."Рассмотрены различные аспекты совместной работы в рамках "ОПЕК плюс", которая позволяет поддерживать стабильность мирового нефтяного рынка. Подтверждена важность продолжения координации шагов в данном формате", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
https://ria.ru/20241113/irak-1983432202.html
https://ria.ru/20241113/irak-1983432979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, владимир путин, в мире
Ирак, Владимир Путин, В мире
Путин поговорил с премьером Ирака
Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом Судани, сообщает
пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина
с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани", - говорится в сообщении.
Путин и Судани обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях
«
"Особое внимание было уделено реализации крупных проектов сфере энергетики. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее расширение традиционно дружественных и взаимовыгодных связей в русле договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Судани в Москве в октябре 2023 года", - сообщили в Кремле.
Разговор затронул и ближневосточную проблематику. Стороны условились о контактах на различных уровнях.
"Затрагивалась также ближневосточная проблематика в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.
Путин и Судани также обсудили совместную работу в рамках ОПЕК+
, стороны подтвердили важность координации шагов в данном формате.
"Рассмотрены различные аспекты совместной работы в рамках "ОПЕК плюс", которая позволяет поддерживать стабильность мирового нефтяного рынка. Подтверждена важность продолжения координации шагов в данном формате", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.