https://ria.ru/20241121/putin-1984980907.html

Путин поговорил с премьером Ирака

Путин поговорил с премьером Ирака - РИА Новости, 21.11.2024

Путин поговорил с премьером Ирака

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом Судани, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:42

2024-11-21T12:42

2024-11-21T12:58

ирак

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом Судани, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани", - говорится в сообщении.Путин и Судани обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и гуманитарной областях"Особое внимание было уделено реализации крупных проектов сфере энергетики. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее расширение традиционно дружественных и взаимовыгодных связей в русле договоренностей, достигнутых в ходе переговоров Владимира Путина и Мухаммеда Судани в Москве в октябре 2023 года", - сообщили в Кремле.Разговор затронул и ближневосточную проблематику. Стороны условились о контактах на различных уровнях."Затрагивалась также ближневосточная проблематика в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.Путин и Судани также обсудили совместную работу в рамках ОПЕК+, стороны подтвердили важность координации шагов в данном формате."Рассмотрены различные аспекты совместной работы в рамках "ОПЕК плюс", которая позволяет поддерживать стабильность мирового нефтяного рынка. Подтверждена важность продолжения координации шагов в данном формате", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

https://ria.ru/20241113/irak-1983432202.html

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ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ирак, владимир путин, в мире