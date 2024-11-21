https://ria.ru/20241121/putin-1984970806.html

Путин провел встречу с главой ФНС

Путин провел встречу с главой ФНС - РИА Новости, 21.11.2024

Путин провел встречу с главой ФНС

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниилом Егоровым. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:51

2024-11-21T11:51

2024-11-21T11:54

политика

россия

владимир путин

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниилом Егоровым.Встреча президента с главой ФНС прошла в Кремле в День работника налоговых органов в России.Профессиональный праздник налоговых служащих отмечается в России ежегодно 21 ноября, он был установлен указом президента в 2000 году.

https://ria.ru/20241121/tramp-1984949309.html

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политика, россия, владимир путин, даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии)