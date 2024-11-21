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Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2024
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10:11 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/putin-1984951501.html
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2024
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов России с профессиональным праздником, отметив, что ФНС стремится достойно отвечать... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:11
2024-11-21T10:11
технологии
россия
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
день работника налоговых органов рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов России с профессиональным праздником, отметив, что ФНС стремится достойно отвечать на запросы времени, внедряет современные цифровые технологии, задавая высокие стандарты оказания госуслуг. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.День работника налоговых органов России отмечается 21 ноября. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов. За прошедшие годы ведомством была проделана большая, содержательная работа по совершенствованию отечественной налоговой системы, реализации государственной политики в сфере контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", - говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. "Сегодня ФНС России - это мощная, территориально разветвленная структура, которая постоянно обновляется, стремится достойно отвечать на запросы времени, вносить свой вклад в достижение национальных целей развития. Вы успешно решаете поставленные задачи, активно внедряете передовые, прежде всего цифровые технологии, лучшие отечественные и мировые практики. Такой подход напрямую влияет на результативность вашей деятельности, задает высокие стандарты оказания государственных услуг гражданам и бизнесу", - сказано там. Президент России подчеркнул, что от профессионализма, компетентности, верности долгу работников и ветеранов налоговых органов во многом зависят устойчивое поступление налогов в казну государства и бюджеты регионов, реализация масштабных программ в науке и медицине, образовании и культуре, а также создание благоприятных условий для бизнеса и в целом экономический суверенитет России.
https://ria.ru/20241121/volodin-1984948522.html
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технологии, россия, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), день работника налоговых органов рф
Технологии, Россия, Владимир Путин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), День работника налоговых органов РФ
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Путин: ФНС стремится достойно отвечать на запросы времени

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов налоговых органов России с профессиональным праздником, отметив, что ФНС стремится достойно отвечать на запросы времени, внедряет современные цифровые технологии, задавая высокие стандарты оказания госуслуг. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.
День работника налоговых органов России отмечается 21 ноября.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Володин поздравил сотрудников ФНС с профессиональным праздником
Вчера, 09:51
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника налоговых органов. За прошедшие годы ведомством была проделана большая, содержательная работа по совершенствованию отечественной налоговой системы, реализации государственной политики в сфере контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах", - говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
"Сегодня ФНС России - это мощная, территориально разветвленная структура, которая постоянно обновляется, стремится достойно отвечать на запросы времени, вносить свой вклад в достижение национальных целей развития. Вы успешно решаете поставленные задачи, активно внедряете передовые, прежде всего цифровые технологии, лучшие отечественные и мировые практики. Такой подход напрямую влияет на результативность вашей деятельности, задает высокие стандарты оказания государственных услуг гражданам и бизнесу", - сказано там.
Президент России подчеркнул, что от профессионализма, компетентности, верности долгу работников и ветеранов налоговых органов во многом зависят устойчивое поступление налогов в казну государства и бюджеты регионов, реализация масштабных программ в науке и медицине, образовании и культуре, а также создание благоприятных условий для бизнеса и в целом экономический суверенитет России.
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)День работника налоговых органов РФ
 
 
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