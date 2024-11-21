Меркель рассказала об одной черте в Путине
Zeit: Меркель заявила, что Путин хотел уважительного отношения к себе
© AP Photo / Michael SohnАнгела Меркель
© AP Photo / Michael Sohn
Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин оказал впечатление на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель как человек, который хотел серьезного отношения к себе. Об этом она написала в своих мемуарах, выдержки из которых опубликовал еженедельник Zeit.
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"Я воспринимала его (Путина — Прим. ред.) как человека, который не хотел, чтобык нему относились неуважительно", — приводит выдержки из мемуаров Reuters.
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По мнению Меркель, такая позиция Путина была вызвана тем, что "Россия никогда не исчезала с карты мира".
Меркель также предположила, что начало спецоперации на Украине было приурочено к ее уходу с поста канцлера.
"Вы невсегда будете канцлером,и тогда они (украинцы. — Прим. ред.) вступят в НАТО. Я хочу предотвратить это", — привела экс-канцлер слова, якобы сказанные Путиным.
Книга Ангелы Меркель под названием "Свобода: воспоминания 1954 — 2021" поступит в продажу 26 ноября в более чем 30 странах.
Ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину выразил сожаления о том, что Москва не начала активных действий на Украине раньше. Глава государства напомнил о Минских соглашениях, а также о признании бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози, что договоренности исполнять они не собирались, а просто выигрывали время для вооружения киевского режима. Как подчеркнул президент, Россия пытается прекратить войну на Украине, и на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Но позже выяснилось, что Москву "водили за нос".