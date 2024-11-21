https://ria.ru/20241121/putin-1984930307.html

Меркель рассказала об одной черте в Путине

Меркель рассказала об одной черте в Путине - РИА Новости, 21.11.2024

Меркель рассказала об одной черте в Путине

Владимир Путин оказал впечатление на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель как человек, который хотел серьезного отношения к себе. Об этом она написала в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T05:25

2024-11-21T05:25

2024-11-21T05:34

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин оказал впечатление на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель как человек, который хотел серьезного отношения к себе. Об этом она написала в своих мемуарах, выдержки из которых опубликовал еженедельник Zeit."Я воспринимала его (Путина — Прим. ред.) как человека, который не хотел, чтобык нему относились неуважительно", — приводит выдержки из мемуаров Reuters.По мнению Меркель, такая позиция Путина была вызвана тем, что "Россия никогда не исчезала с карты мира".Меркель также предположила, что начало спецоперации на Украине было приурочено к ее уходу с поста канцлера."Вы невсегда будете канцлером,и тогда они (украинцы. — Прим. ред.) вступят в НАТО. Я хочу предотвратить это", — привела экс-канцлер слова, якобы сказанные Путиным.Книга Ангелы Меркель под названием "Свобода: воспоминания 1954 — 2021" поступит в продажу 26 ноября в более чем 30 странах.Ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину выразил сожаления о том, что Москва не начала активных действий на Украине раньше. Глава государства напомнил о Минских соглашениях, а также о признании бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози, что договоренности исполнять они не собирались, а просто выигрывали время для вооружения киевского режима. Как подчеркнул президент, Россия пытается прекратить войну на Украине, и на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Но позже выяснилось, что Москву "водили за нос".

https://ria.ru/20240813/merkel-1965901294.html

https://ria.ru/20240722/razoruzhenie-1961124438.html

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934724429.html

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в мире, германия, украина, владимир путин, ангела меркель, нато