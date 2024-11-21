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Меркель рассказала об одной черте в Путине - РИА Новости, 21.11.2024
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05:25 21.11.2024 (обновлено: 05:34 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/putin-1984930307.html
Меркель рассказала об одной черте в Путине
Меркель рассказала об одной черте в Путине - РИА Новости, 21.11.2024
Меркель рассказала об одной черте в Путине
Владимир Путин оказал впечатление на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель как человек, который хотел серьезного отношения к себе. Об этом она написала в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T05:25
2024-11-21T05:34
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин оказал впечатление на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель как человек, который хотел серьезного отношения к себе. Об этом она написала в своих мемуарах, выдержки из которых опубликовал еженедельник Zeit.&quot;Я воспринимала его (Путина — Прим. ред.) как человека, который не хотел, чтобык нему относились неуважительно&quot;, — приводит выдержки из мемуаров Reuters.По мнению Меркель, такая позиция Путина была вызвана тем, что "Россия никогда не исчезала с карты мира".Меркель также предположила, что начало спецоперации на Украине было приурочено к ее уходу с поста канцлера."Вы невсегда будете канцлером,и тогда они (украинцы. — Прим. ред.) вступят в НАТО. Я хочу предотвратить это", — привела экс-канцлер слова, якобы сказанные Путиным.Книга Ангелы Меркель под названием "Свобода: воспоминания 1954 — 2021" поступит в продажу 26 ноября в более чем 30 странах.Ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину выразил сожаления о том, что Москва не начала активных действий на Украине раньше. Глава государства напомнил о Минских соглашениях, а также о признании бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози, что договоренности исполнять они не собирались, а просто выигрывали время для вооружения киевского режима. Как подчеркнул президент, Россия пытается прекратить войну на Украине, и на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Но позже выяснилось, что Москву "водили за нос".
https://ria.ru/20240813/merkel-1965901294.html
https://ria.ru/20240722/razoruzhenie-1961124438.html
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в мире, германия, украина, владимир путин, ангела меркель, нато
В мире, Германия, Украина, Владимир Путин, Ангела Меркель, НАТО
Меркель рассказала об одной черте в Путине

Zeit: Меркель заявила, что Путин хотел уважительного отношения к себе

© AP Photo / Michael SohnАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин оказал впечатление на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель как человек, который хотел серьезного отношения к себе. Об этом она написала в своих мемуарах, выдержки из которых опубликовал еженедельник Zeit.
«

"Я воспринимала его (Путина — Прим. ред.) как человека, который не хотел, чтобык нему относились неуважительно", — приводит выдержки из мемуаров Reuters.

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Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
13 августа, 13:03
По мнению Меркель, такая позиция Путина была вызвана тем, что "Россия никогда не исчезала с карты мира".
Меркель также предположила, что начало спецоперации на Украине было приурочено к ее уходу с поста канцлера.
"Вы невсегда будете канцлером,и тогда они (украинцы. — Прим. ред.) вступят в НАТО. Я хочу предотвратить это", — привела экс-канцлер слова, якобы сказанные Путиным.
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Экс-советник Меркель призвал США вести переговоры о разоружении с Россией
22 июля, 07:34
Книга Ангелы Меркель под названием "Свобода: воспоминания 1954 — 2021" поступит в продажу 26 ноября в более чем 30 странах.
Ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину выразил сожаления о том, что Москва не начала активных действий на Украине раньше. Глава государства напомнил о Минских соглашениях, а также о признании бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози, что договоренности исполнять они не собирались, а просто выигрывали время для вооружения киевского режима. Как подчеркнул президент, Россия пытается прекратить войну на Украине, и на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств. Но позже выяснилось, что Москву "водили за нос".
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Безумие. Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине
21 марта, 15:42
 
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