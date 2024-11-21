https://ria.ru/20241121/pushilin-1985096019.html
Пушилин прокомментировал слова Путина о применении ракеты "Орешник"
Пушилин прокомментировал слова Путина о применении ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Пушилин прокомментировал слова Путина о применении ракеты "Орешник"
Глава ДНР Денис Пушилин назвал заявление президента России Владимира Путина о применении баллистической ракеты "Орешник" адекватным и справедливым ответом на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T22:26
2024-11-21T22:26
2024-11-22T00:38
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал заявление президента России Владимира Путина о применении баллистической ракеты "Орешник" адекватным и справедливым ответом на агрессию Киева.Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске."Это адекватный и справедливый ответ на агрессию против мирных городов России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Россию никому не удавалось победить и "Орешник" напомнит всем, кто об этом забыл."Победа будет за нами", - добавил он.
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Пушилин прокомментировал слова Путина о применении ракеты "Орешник"
Пушилин назвал заявления Путина о применении ракеты "Орешник" адекватным ответом