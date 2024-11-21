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Пушилин прокомментировал слова Путина о применении ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 21.11.2024 (обновлено: 00:38 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/pushilin-1985096019.html
Пушилин прокомментировал слова Путина о применении ракеты "Орешник"
Пушилин прокомментировал слова Путина о применении ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Пушилин прокомментировал слова Путина о применении ракеты "Орешник"
Глава ДНР Денис Пушилин назвал заявление президента России Владимира Путина о применении баллистической ракеты "Орешник" адекватным и справедливым ответом на... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T22:26
2024-11-22T00:38
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
киев
владимир путин
денис пушилин
украина
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал заявление президента России Владимира Путина о применении баллистической ракеты "Орешник" адекватным и справедливым ответом на агрессию Киева.Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске."Это адекватный и справедливый ответ на агрессию против мирных городов России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что Россию никому не удавалось победить и "Орешник" напомнит всем, кто об этом забыл."Победа будет за нами", - добавил он.
https://ria.ru/20241121/simonyan-1985094345.html
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россия, в мире, донецкая народная республика, киев, владимир путин, денис пушилин, украина, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Владимир Путин, Денис Пушилин, Украина, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Пушилин прокомментировал слова Путина о применении ракеты "Орешник"

Пушилин назвал заявления Путина о применении ракеты "Орешник" адекватным ответом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин назвал заявление президента России Владимира Путина о применении баллистической ракеты "Орешник" адекватным и справедливым ответом на агрессию Киева.
Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник" - баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которой был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Симоньян прокомментировала обращение Путина к россиянам
Вчера, 22:13
"Это адекватный и справедливый ответ на агрессию против мирных городов России", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Россию никому не удавалось победить и "Орешник" напомнит всем, кто об этом забыл.
"Победа будет за нами", - добавил он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Песков ответил на вопрос об испытаниях ракеты средней дальности
Вчера, 21:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевВладимир ПутинДенис ПушилинУкраинаРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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