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Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны - РИА Новости, 21.11.2024
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11:13 21.11.2024 (обновлено: 12:04 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/prigovor-1984962645.html
Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны
Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны - РИА Новости, 21.11.2024
Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны
Суд вынес приговоры трем предпринимателям за хищение сотен миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:13
2024-11-21T12:04
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Суд вынес приговоры трем предпринимателям за хищение сотен миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.Речь идет о Вячеславе Шустове, Константине Савостьянове и Сергее Белове. Они работали генеральными директорами коммерческих предприятий."Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок девять лет, а Шустов и Белов — на шесть лет каждый. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима", — уточнили в ведомстве.Арестованное имущество обвиняемых — деньги, недвижимость и автомобили на общую сумму более 50 миллионов рублей — суд обратил в доход государства.Следствие установило, что в 2018-2021 годах Шустов, Савостьянов и Белов при исполнении многомиллионных госконтрактов на поставку продукции для нужд Минобороны похитили более 300 миллионов рублей. Они украли эти деньги, завышая стоимость и используя подложные документы.
https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны

Трое глав фирм, обвиняемых в хищениях по контрактам с Минобороны, получили сроки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Суд вынес приговоры трем предпринимателям за хищение сотен миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Речь идет о Вячеславе Шустове, Константине Савостьянове и Сергее Белове. Они работали генеральными директорами коммерческих предприятий.
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"Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок девять лет, а Шустов и Белов — на шесть лет каждый. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима", — уточнили в ведомстве.
Арестованное имущество обвиняемых — деньги, недвижимость и автомобили на общую сумму более 50 миллионов рублей — суд обратил в доход государства.
Следствие установило, что в 2018-2021 годах Шустов, Савостьянов и Белов при исполнении многомиллионных госконтрактов на поставку продукции для нужд Минобороны похитили более 300 миллионов рублей. Они украли эти деньги, завышая стоимость и используя подложные документы.
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Врио гендиректора АО "Военторг-Центр" обвинили в хищении
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