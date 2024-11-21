https://ria.ru/20241121/prigovor-1984962645.html
Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны
Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны - РИА Новости, 21.11.2024
Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны
Суд вынес приговоры трем предпринимателям за хищение сотен миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T11:13
2024-11-21T11:13
2024-11-21T12:04
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Суд вынес приговоры трем предпринимателям за хищение сотен миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.Речь идет о Вячеславе Шустове, Константине Савостьянове и Сергее Белове. Они работали генеральными директорами коммерческих предприятий."Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок девять лет, а Шустов и Белов — на шесть лет каждый. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима", — уточнили в ведомстве.Арестованное имущество обвиняемых — деньги, недвижимость и автомобили на общую сумму более 50 миллионов рублей — суд обратил в доход государства.Следствие установило, что в 2018-2021 годах Шустов, Савостьянов и Белов при исполнении многомиллионных госконтрактов на поставку продукции для нужд Минобороны похитили более 300 миллионов рублей. Они украли эти деньги, завышая стоимость и используя подложные документы.
https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговоры трем гендиректорам фирм, сотрудничавших с Минобороны
Трое глав фирм, обвиняемых в хищениях по контрактам с Минобороны, получили сроки
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Суд вынес приговоры трем предпринимателям за хищение сотен миллионов рублей на госконтрактах с Минобороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Речь идет о Вячеславе Шустове, Константине Савостьянове и Сергее Белове. Они работали генеральными директорами коммерческих предприятий.
"Приговором суда Савостьянов осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок девять лет, а Шустов и Белов — на шесть лет каждый. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима", — уточнили в ведомстве.
Арестованное имущество обвиняемых — деньги, недвижимость и автомобили на общую сумму более 50 миллионов рублей — суд обратил в доход государства.
Следствие установило, что в 2018-2021 годах Шустов, Савостьянов и Белов при исполнении многомиллионных госконтрактов на поставку продукции для нужд Минобороны похитили более 300 миллионов рублей. Они украли эти деньги, завышая стоимость и используя подложные документы.