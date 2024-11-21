В США раскрыли настоящую причину решения Байдена по ATACMS
AT: Байден пошел на эскалацию, чтобы подставить Трампа
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВКА, 21 ноя – РИА Новости. Джо Байден при принятии решения о ракетах ATAMACS руководствовался желанием усложнить будущий президентский срок Дональда Трампа, пишет American Thinker.
“Расширение войны на Украине до такой степени, что урегулирование больше не является вариантом, является логикой глубинного государства (прим. пер. – теория заговора о концентрации власти в руках узкой группы людей), чтобы убедиться, что второй срок Трампа не достигнет заявленных целей”, – считает автор статьи.
Отмечается, что сторонники эскалации в администрации Байдена пойдут на все, чтобы понизить шансы Трампа урегулировать конфликт, из-за страха последствий и возможного военного трибунала.
Минобороны 19 ноября сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
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